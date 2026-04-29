Pogrzeb Łukasza Litewki. Spore utrudnienia w Sosnowcu

Marcin Czekaj

Sosnowiec przygotowuje się do pogrzebu posła Łukasza Litewki. Uroczystości będą miały charakter państwowy. W związku z tym miasto zapowiada utrudnienia w ruchu drogowym. Wyznaczono objazdy oraz ogłoszono zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Obecność podczas pogrzebu zapowiedziała para prezydencka. Spodziewany jest też udział premiera Donalda Tuska.

W skrócie

  • W Sosnowcu odbędzie się pogrzeb posła Łukasza Litewki. Uroczystości będą miały charakterze państwowy, co wiąże się z zamknięciem kilku ulic i zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej.
  • Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w kościele św. Joachima i będzie transmitowana m.in. na kanale Sejmu na YouTube. Z kolei pochówek nastąpi na cmentarzu przy ul. Zuzanny i będzie miał charakter prywatny.
  • W ceremonii zapowiedzieli udział prezydent Karol Nawrocki z małżonką i podsekretarz stanu Mateusz Kotecki. Spodziewany jest też udział premiera Donalda Tuska.
W związku z uroczystościami pogrzebowymi posła Łukasza Litewki od około godz. 9 do godz. 17 w środę należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym w Sosnowcu.

Zamknięte mają zostać: ul. Popiełuszki, ul. Dworska od wjazdu do ul. Szpitalnej, ul. Zuzanny od skrzyżowania z ul. Jędryczki do ul. Popiełuszki, wjazd z DK94 na ul. Zuzanny oraz zjazd z DK94 na ul. 3 Maja.

Pogrzeb Łukasza Litewki w Sosnowcu. Utrudnienia w ruchu, zmiany w komunikacji miejskiej

Zmiany obejmą również komunikację miejską. Linia autobusowa nr 188 będzie kursowała trasą objazdową w godz. 8-20, a część przystanków w rejonie ceremonii zostanie czasowo wyłączona z obsługi.

Osoby przyjeżdżające samochodami proszone są o korzystanie z parkingów na terenie ArcelorMittal Park - ZPS Sosnowiec przy ul. Plac Zagłębia 1 oraz parkingów przy ul. 3 Maja, w rejonie Górki Środulskiej.

Władze Sosnowca poinformowały, że od godz. 11.30 uruchomiona zostanie bezpłatna, specjalna linia autobusowa "Kościół" na trasie ArcelorMittal Park - Zagórze Technikum. Autobusy mają kursować co 15 minut.

Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Następnie zmarły poseł zostanie pochowany na cmentarzu przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

"Uroczystość będzie miała charakter państwowy, jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny" - przekazano. W planach jest transmisja uroczystości m.in. na kanale Sejmu na YouTube. Sam pochówek odbędzie się bez udziału mediów.

"W jutrzejszym pogrzebie śp. Łukasza Litewki, tragicznie zmarłego posła na Sejm, weźmie udział prezydent RP Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką" - poinformował rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.

Towarzyszyć im będzie podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta minister Mateusz Kotecki. Spodziewany jest też udział premiera Donalda Tuska. Z tego powodu na miejscu można spodziewać się przejazdów kolumn rządowych.

Łukasz Litewka zginął tragicznie w czwartek na drodze łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Poseł jechał na rowerze. W pewnym momencie uderzył w niego nadjeżdżający z przeciwka samochód osobowy. Polityk Lewicy zginął na miejscu.

Wyniki przeprowadzonej po zdarzeniu sekcji zwłok wskazały na "rozległe obrażenia w obszarze kończyny dolnej". W rozmowie z Interią prokurator Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe Bartosz Kilian wyjaśnił, że "na skutek siły uderzenia doszło do przerwania ciągłości kluczowych arterii". Bezpośrednią przyczyną śmierci polityka był masywny krwotok.

Kierujący samochodem 57-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura wyjaśniła, że mężczyzna przyznał się do winy, ale jego wyjaśnienia nie były w pełni wiarygodne dla śledczych.

