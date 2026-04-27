W skrócie Najbliżsi Łukasza Litewki poprosili, aby zamiast kwiatów na pogrzeb, wykonać dowolny gest dobroci.

Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się 29 kwietnia w Sosnowcu i ma mieć charakter państwowy.

Poseł Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym, a kierowca, który spowodował wypadek, został tymczasowo aresztowany i usłyszał zarzuty.

"Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci" - napisali najbliżsi Łukasza Litewki za pośrednictwem jego mediów społecznościowych.

"On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową" - dodano.

Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się w środę 29 kwietnia. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godzinie 13:30 w kościele św. Joachima w Sosnowcu. Następnie ciało zmarłego posła zostanie złożone w grobie na cmentarzu przy ul. Zuzanny. Kancelaria Sejmu przekazała, że pogrzeb Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł zginął w wypadku

Poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka zginął w ubiegły czwartek w wypadku, do którego doszło na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Według wstępnych 57-letni mieszkaniec Sosnowca zjechał autem na przeciwny pas ruchu i uderzył w jadącego na rowerze z naprzeciwka Łukasza Litewkę.

Pomimo szybkiego podjęcia działań ratowniczych, poseł zmarł na miejscu. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci był krwotok wywołany "rozległymi obrażeniami w obszarze kończyny dolnej".

Kierowca auta został zatrzymany. W sobotę sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

