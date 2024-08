Pogrzeb Jacka Jaworka. Ważne ustalenia

Do soboty najbliżsi Jacka Jaworka mieli czas na podjęcie decyzji, czy zorganizują mu pogrzeb. W przypadku odmowy, obowiązek spadłby na opiekę społeczną.

Według doniesień "Faktu" dzień przed upływem ultimatum, ktoś z najbliższej rodziny odebrał ciało z kostnicy. "Najprawdopodobniej była to jego młodsza siostra Anna. A to oznaczałoby, że to ona pochowa zabójcę" - czytamy.