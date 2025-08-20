Pogorszenie pogody rysuje się coraz wyraźniej. Dwa stopnie ostrzeżeń
Burze i ulewy celują w Polskę. W czwartek skupią się na czterech południowych województwach. Ich mieszkańcy powinni się przygotować na silny wiatr oraz intensywne deszcze. Lokalnie spadnie prawie 50 litrów wody na metr kwadratowy. IMGW wystosował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.
Po kilku suchych i spokojnych dniach musimy się przygotować na wyraźne pogorszenie pogody. Dojdzie do niego na południowym wschodzie kraju. Tam w wielu miejscach pojawi się silny deszcz z burzami. Związane z tym zagrożeniem alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wejdą w życie w czwartek.
Burze i ulewy dadzą się we znaki na południu
W środę po południu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące intensywnych opadów, które nadciągną w czwartek i będą towarzyszyć lokalnym burzom.
Pogorszenie się warunków na południu wyraźnie widać w animacji opublikowanej przez IMGW:
Najgorszej pogody muszą się spodziewać mieszkańcy następujących województw:
- południowej części małopolskiego;
- środkowych i południowo-zachodnich powiatów podkarpackiego.
Dla tych terenów wydano pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia. Czwartkowe burze przyniosą tam podmuchy wiatru sięgające 55 km/h oraz intensywne ulewy: od 40 do 65 litrów wody na metr kwadratowy.
Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie w czwartek o godz. 11:00, a na wschodzie Podkarpacia o 14:00 i utrzymają się do piątku, do godz. 11:00.
Nie tylko te powiaty będą się zmagać z kiepską aurą. Nieco słabsze, lecz również niebezpieczne burze i ulewy pojawią się w większej części regionu.
Nieprzyjemnie w czterech województwach
W czwartek najsilniejsze burze i ulewy skupią się na południowym wschodzie kraju. Oprócz alertów IMGW obowiązują również żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu. Wydano je dla województw:
- reszty podkarpackiego (z wyjątkiem powiatów tarnobrzeskiego, Tarnobrzeg i stalowowolskiego);
- centralnej części małopolskiego;
- powiatu żywieckiego w śląskim;
- południowej części lubelskiego.
Tam również burze mogą przynieść porywy wiatru dochodzące do 55 km/h oraz silny deszcz. Synoptycy spodziewają się opadów na poziomie 30-45 litrów wody na metr kwadratowy.
Te ostrzeżenia zaczną obowiązywać w czwartek od godz. 11:00, a w części Podkarpacia i na Lubelszczyźnie od 18:00. Przestaną obowiązywać w piątek o godz. 10:00 i 11:00.
