Po kilku suchych i spokojnych dniach musimy się przygotować na wyraźne pogorszenie pogody. Dojdzie do niego na południowym wschodzie kraju. Tam w wielu miejscach pojawi się silny deszcz z burzami. Związane z tym zagrożeniem alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wejdą w życie w czwartek.

Burze i ulewy dadzą się we znaki na południu

W środę po południu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące intensywnych opadów, które nadciągną w czwartek i będą towarzyszyć lokalnym burzom.

Pogorszenie się warunków na południu wyraźnie widać w animacji opublikowanej przez IMGW:

Najgorszej pogody muszą się spodziewać mieszkańcy następujących województw:

południowej części małopolskiego ;

środkowych i południowo-zachodnich powiatów podkarpackiego.

Dla tych terenów wydano pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia. Czwartkowe burze przyniosą tam podmuchy wiatru sięgające 55 km/h oraz intensywne ulewy: od 40 do 65 litrów wody na metr kwadratowy.

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie w czwartek o godz. 11:00, a na wschodzie Podkarpacia o 14:00 i utrzymają się do piątku, do godz. 11:00.

Nie tylko te powiaty będą się zmagać z kiepską aurą. Nieco słabsze, lecz również niebezpieczne burze i ulewy pojawią się w większej części regionu.

Nieprzyjemnie w czterech województwach

W czwartek najsilniejsze burze i ulewy skupią się na południowym wschodzie kraju. Oprócz alertów IMGW obowiązują również żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu. Wydano je dla województw:

reszty podkarpackiego (z wyjątkiem powiatów tarnobrzeskiego, Tarnobrzeg i stalowowolskiego);

centralnej części małopolskiego ;

powiatu żywieckiego w śląskim ;

południowej części lubelskiego.

Tam również burze mogą przynieść porywy wiatru dochodzące do 55 km/h oraz silny deszcz. Synoptycy spodziewają się opadów na poziomie 30-45 litrów wody na metr kwadratowy.

Burze i ulewy w czwartek skupią się na południowym wschodzie Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Te ostrzeżenia zaczną obowiązywać w czwartek od godz. 11:00, a w części Podkarpacia i na Lubelszczyźnie od 18:00. Przestaną obowiązywać w piątek o godz. 10:00 i 11:00.

