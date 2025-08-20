Pogorszenie pogody rysuje się coraz wyraźniej. Dwa stopnie ostrzeżeń

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Burze i ulewy celują w Polskę. W czwartek skupią się na czterech południowych województwach. Ich mieszkańcy powinni się przygotować na silny wiatr oraz intensywne deszcze. Lokalnie spadnie prawie 50 litrów wody na metr kwadratowy. IMGW wystosował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Czwartek na południowym wschodzie zapowiada się wyjątkowo nieprzyjemnie. Nad tę część kraju nadciągną gwałtowne burze i ulewy
Czwartek na południowym wschodzie zapowiada się wyjątkowo nieprzyjemnie. Nad tę część kraju nadciągną gwałtowne burze i ulewybanned/123rf/IMGWmateriał zewnętrzny

Po kilku suchych i spokojnych dniach musimy się przygotować na wyraźne pogorszenie pogody. Dojdzie do niego na południowym wschodzie kraju. Tam w wielu miejscach pojawi się silny deszcz z burzami. Związane z tym zagrożeniem alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wejdą w życie w czwartek.

Burze i ulewy dadzą się we znaki na południu

W środę po południu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące intensywnych opadów, które nadciągną w czwartek i będą towarzyszyć lokalnym burzom.

Pogorszenie się warunków na południu wyraźnie widać w animacji opublikowanej przez IMGW:

Najgorszej pogody muszą się spodziewać mieszkańcy następujących województw:

  • południowej części małopolskiego;
  • środkowych i południowo-zachodnich powiatów podkarpackiego.

Dla tych terenów wydano pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia. Czwartkowe burze przyniosą tam podmuchy wiatru sięgające 55 km/h oraz intensywne ulewy: od 40 do 65 litrów wody na metr kwadratowy.

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie w czwartek o godz. 11:00, a na wschodzie Podkarpacia o 14:00 i utrzymają się do piątku, do godz. 11:00.

Zobacz również:

Początek tygodnia będzie pochmurny, ale spokojny. W czwartek na południu nastąpi prawdziwe oberwanie chmury. IMGW planuje wydać alerty w czterech województwach
Polska

W pewnym momencie pogoda się załamie. Znamy dokładny termin

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Nie tylko te powiaty będą się zmagać z kiepską aurą. Nieco słabsze, lecz również niebezpieczne burze i ulewy pojawią się w większej części regionu.

    Nieprzyjemnie w czterech województwach

    W czwartek najsilniejsze burze i ulewy skupią się na południowym wschodzie kraju. Oprócz alertów IMGW obowiązują również żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu. Wydano je dla województw:

    • reszty podkarpackiego (z wyjątkiem powiatów tarnobrzeskiego, Tarnobrzeg i stalowowolskiego);
    • centralnej części małopolskiego;
    • powiatu żywieckiego w śląskim;
    • południowej części lubelskiego.

    Tam również burze mogą przynieść porywy wiatru dochodzące do 55 km/h oraz silny deszcz. Synoptycy spodziewają się opadów na poziomie 30-45 litrów wody na metr kwadratowy.

    Mapa pogody Europy Środkowej z prognozą opadów deszczu, zachmurzenia oraz ciśnienia atmosferycznego, z wyraźnie oznaczonymi strefami intensywnych opadów na południu Polski i w krajach sąsiadujących oraz wartościami ciśnienia atmosferycznego.
    Burze i ulewy w czwartek skupią się na południowym wschodzie PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

    Te ostrzeżenia zaczną obowiązywać w czwartek od godz. 11:00, a w części Podkarpacia i na Lubelszczyźnie od 18:00. Przestaną obowiązywać w piątek o godz. 10:00 i 11:00.

    Zobacz również:

    Najbliższy weekend upłynie pod znakiem poważnego ochłodzenia. Nigdzie nie będzie więcej niż 20 stopni. Nie zabraknie też deszczu
    Polska

    Czeka nas prawdziwe uderzenie chłodu. Dwa dni będą najgorsze

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Szczyt w Waszyngtonie bez Polski. Rzecznik rządu w ''Gościu Wydarzeń'': Powinien być tam prezydentPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze