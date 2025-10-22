W skrócie Prognozy wskazują na możliwe ciepłe, ale także deszczowe dni na przełomie października i listopada.

Na Wszystkich Świętych temperatury na zachodzie kraju mogą przekraczać 15 stopni Celsjusza.

Pierwsze dni listopada mogą się okazać deszczowe, choć nie powinny to być zbyt intensywne opady.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Koniec października zapowiada się bardzo ciekawie. Wiele wskazuje na to, że do końca miesiąca będziemy mieli do czynienia z przeplatającymi się okresami ocieplenia oraz serią chłodniejszych dni. Możliwe, że na przełomie października i listopada będziemy mieli do czynienia z cieplejszym, choć również dość mokrym okresem - wynika z prognozy długoterminowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda do końca miesiąca jeszcze się zmieni

Obecnie temperatury w Polsce rosną i możliwe że w czwartek na południu zbliżą się miejscami nawet do około 20 stopni Celsjusza. Ten epizod nie potrwa jednak długo i w weekend znowu się ochłodzi. Od soboty w większości kraju będzie maksymalnie do 10-11 stopni i tego typu wartości doświadczymy w kolejnych dniach.

Do końca października doświadczymy na przemian cieplejszych i chłodniejszych okresów IMGW materiał zewnętrzny

Ponownie zacznie się ocieplać w połowie przyszłego tygodnia. Temperatury będą rosnąć stopniowo i możliwe, że ostatniego dnia października na zachodzie znów pojawią się wartości w okolicach 15-16 stopni Celsjusza. Istnieją duże szanse, że to ocieplenie utrzyma się do kolejnego dnia, czyli 1 listopada.

Do końca października nie zabraknie też deszczu. Opady w całym kraju mogą nam towarzyszyć do połowy przyszłego tygodnia, czyli również w okresie większego ochłodzenia. Aura złagodnieje w ostatnich dniach miesiąca. Choć wciąż może słabo popadać - głównie na północy i zachodzie - nie powinny to być zbyt dokuczliwe zjawiska. Deszczu na początku listopada również nie można całkowicie wykluczyć.

W wielu miejscach będzie deszczowo, jednak do listopada pogoda powinna się bardziej uspokoić IMGW materiał zewnętrzny

Prognoza pogody na 1 listopada z dużą dawką jesieni

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Zaduszki w tym roku mogą się okazać dość ciepłe i w miarę spokojne, choć nie wszędzie suche - sugeruje prognoza długoterminowa dostępna w serwisie IMGW.

W większości Polski temperatury na początku listopada powinny się zmieścić w normie wieloletniej, choć na południowych krańcach może być nieco chłodniej, a nad morzem cieplej niż zazwyczaj.

Niewykluczone, że jeśli stopniowe ocieplenie z końcówki poprzedniego miesiąca potrwa dłużej, to w okolicach Wszystkich Świętych i Zaduszek termometry pokażą około 15-16 stopni w dużej części kraju, a na zachodzie może być jeszcze cieplej.

1 listopada na zachodzie powinno być najcieplej w całym kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Sytuacja może się powtórzyć w Zaduszki. Możliwe, że 2 listopada również najwyższe temperatury, zbliżone do tych z pierwszego dnia miesiąca, również zanotujemy na zachodzie.

Początek listopada powinien przynieść temperatury na poziomie zbliżonym do średniej z lat 1991-2020 w większości kraju IMGW materiał zewnętrzny

Pierwszy tydzień listopada może być dość deszczowy, szczególnie w zachodniej połowie kraju. Tam deszczu może być nieco więcej niż zwykle o tej porze roku. Bardziej sucho powinno być na północnym wschodzie oraz miejscami na południu - sugerują dostępne obecnie symulacje.

W dniu Wszystkich Świętych oraz w Zaduszki może być deszczowo, szczególnie na zachodzie IMGW materiał zewnętrzny

Nawet jeśli 1 listopada w wielu miejscach będzie deszczowo, nie powinny to być szczególnie intensywne opady. Możliwe, że będą to raczej przelotne i dość słabe deszcze, choć lokalnie może popadać mocniej. Na bardziej szczegółowe prognozy trzeba będzie jeszcze poczekać.

Obecnie dostępne symulacje są dość ogólne. Trzeba pamiętać, że pogoda długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu, a kolejne prognozy mogą się różnić od obecnych. Najlepiej sprawdzają się te wydawane na okres nie dłuższy niż tydzień. Warto więc na bieżąco śledzić dostępne komunikaty.

-----

Klimczak w "Graffiti" o dwukadencyjności w Sejmie i Senacie: Wszyscy bądźmy równi Polsat News Polsat News