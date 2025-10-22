Pogodowy trend może się utrzymać do 1 listopada. Wiemy coraz więcej

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Gwarancji idealnej pogody na 1 listopada nie ma, ale w prognozie długoterminowej widać pewne wskazówki. Możliwe, że na Wszystkich Świętych i Zaduszki temperatury będą bardzo przyjemne, szczególnie na zachodzie kraju. Jednocześnie podczas wizyty na cmentarzu trzeba się jednak liczyć z możliwym deszczem.

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki może być dość przyjemna, z wysokimi temperaturami na zachodzie.. W wielu miejscach trzeba się jednak liczyć z możliwym deszczem
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki może być dość przyjemna, z wysokimi temperaturami na zachodzie.. W wielu miejscach trzeba się jednak liczyć z możliwym deszczem Jakub Porzycki Agencja Wyborcza

W skrócie

  • Prognozy wskazują na możliwe ciepłe, ale także deszczowe dni na przełomie października i listopada.
  • Na Wszystkich Świętych temperatury na zachodzie kraju mogą przekraczać 15 stopni Celsjusza.
  • Pierwsze dni listopada mogą się okazać deszczowe, choć nie powinny to być zbyt intensywne opady.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Koniec października zapowiada się bardzo ciekawie. Wiele wskazuje na to, że do końca miesiąca będziemy mieli do czynienia z przeplatającymi się okresami ocieplenia oraz serią chłodniejszych dni. Możliwe, że na przełomie października i listopada będziemy mieli do czynienia z cieplejszym, choć również dość mokrym okresem - wynika z prognozy długoterminowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda do końca miesiąca jeszcze się zmieni

Obecnie temperatury w Polsce rosną i możliwe że w czwartek na południu zbliżą się miejscami nawet do około 20 stopni Celsjusza. Ten epizod nie potrwa jednak długo i w weekend znowu się ochłodzi. Od soboty w większości kraju będzie maksymalnie do 10-11 stopni i tego typu wartości doświadczymy w kolejnych dniach.

Mapa Polski podzielona na regiony, na której przedstawiono prognozę maksymalnych temperatur powietrza na okres od 22 do 31 października, z oznaczeniami temperatur w różnych miastach na każdym z dni i skalą barwną informującą o przewidywanych wartościach.
Do końca października doświadczymy na przemian cieplejszych i chłodniejszych okresówIMGWmateriał zewnętrzny

Ponownie zacznie się ocieplać w połowie przyszłego tygodnia. Temperatury będą rosnąć stopniowo i możliwe, że ostatniego dnia października na zachodzie znów pojawią się wartości w okolicach 15-16 stopni Celsjusza. Istnieją duże szanse, że to ocieplenie utrzyma się do kolejnego dnia, czyli 1 listopada.

Zobacz również:

Pogoda na Wszystkich Świętych może być dość ciepła, jednak deszczu raczej nie unikniemy
Polska

Pogodowa niespodzianka na Wszystkich Świętych. Wczesna prognoza

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Do końca października nie zabraknie też deszczu. Opady w całym kraju mogą nam towarzyszyć do połowy przyszłego tygodnia, czyli również w okresie większego ochłodzenia. Aura złagodnieje w ostatnich dniach miesiąca. Choć wciąż może słabo popadać - głównie na północy i zachodzie - nie powinny to być zbyt dokuczliwe zjawiska. Deszczu na początku listopada również nie można całkowicie wykluczyć.

    Mapa Polski z prognozowanymi wartościami opadów atmosferycznych w milimetrach na poszczególne dni tygodnia, oznaczonymi cyframi i kolorami odpowiadającymi skali ilości opadów
    W wielu miejscach będzie deszczowo, jednak do listopada pogoda powinna się bardziej uspokoićIMGWmateriał zewnętrzny

    Prognoza pogody na 1 listopada z dużą dawką jesieni

    Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Zaduszki w tym roku mogą się okazać dość ciepłe i w miarę spokojne, choć nie wszędzie suche - sugeruje prognoza długoterminowa dostępna w serwisie IMGW.

    W większości Polski temperatury na początku listopada powinny się zmieścić w normie wieloletniej, choć na południowych krańcach może być nieco chłodniej, a nad morzem cieplej niż zazwyczaj.

    Niewykluczone, że jeśli stopniowe ocieplenie z końcówki poprzedniego miesiąca potrwa dłużej, to w okolicach Wszystkich Świętych i Zaduszek termometry pokażą około 15-16 stopni w dużej części kraju, a na zachodzie może być jeszcze cieplej.

    Mapa termiczna Polski z wyraźnym gradientem temperatur, cieplejsze wartości na zachodzie kraju, chłodniejsze na wschodzie, kolory zieleni i żółci oddają różnice cieplne, na mapie widoczne granice państwowe i wartości liczbowej temperatury
    1 listopada na zachodzie powinno być najcieplej w całym krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

    Sytuacja może się powtórzyć w Zaduszki. Możliwe, że 2 listopada również najwyższe temperatury, zbliżone do tych z pierwszego dnia miesiąca, również zanotujemy na zachodzie.

    Mapa Polski z naniesionymi liczbami prezentującymi anomalię średniej temperatury powietrza w stopniach Celsjusza względem lat 1991-2020 dla pięciu tygodni od końca października do końca listopada, każda mapa pokazuje wartości dodatnie i ujemne w różnyc...
    Początek listopada powinien przynieść temperatury na poziomie zbliżonym do średniej z lat 1991-2020 w większości krajuIMGWmateriał zewnętrzny

    Pierwszy tydzień listopada może być dość deszczowy, szczególnie w zachodniej połowie kraju. Tam deszczu może być nieco więcej niż zwykle o tej porze roku. Bardziej sucho powinno być na północnym wschodzie oraz miejscami na południu - sugerują dostępne obecnie symulacje.

    Mapa Polski zawierająca prognozy anomalii sumy opadów procentowych względem lat 1991-2020 na kolejne tygodnie z wartościami przedstawionymi w postaci kolorowych okręgów na tle województw, legenda wartości opadów umieszczona w górnej części grafiki, nag...
    W dniu Wszystkich Świętych oraz w Zaduszki może być deszczowo, szczególnie na zachodzieIMGWmateriał zewnętrzny

    Nawet jeśli 1 listopada w wielu miejscach będzie deszczowo, nie powinny to być szczególnie intensywne opady. Możliwe, że będą to raczej przelotne i dość słabe deszcze, choć lokalnie może popadać mocniej. Na bardziej szczegółowe prognozy trzeba będzie jeszcze poczekać.

    Obecnie dostępne symulacje są dość ogólne. Trzeba pamiętać, że pogoda długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu, a kolejne prognozy mogą się różnić od obecnych. Najlepiej sprawdzają się te wydawane na okres nie dłuższy niż tydzień. Warto więc na bieżąco śledzić dostępne komunikaty.

    Zobacz również:

    Wolne za Wszystkich Świętych 2025
    Polska

    Dzień wolny za Wszystkich Świętych 2025. Kto skorzysta na przepisach?

    Agnieszka Tkacz

    -----

    Klimczak w "Graffiti" o dwukadencyjności w Sejmie i Senacie: Wszyscy bądźmy równiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze