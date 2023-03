Pogoda znów da nam o sobie znać. Atak zimy we wtorek zaskoczył wielu z nas, zwłaszcza na południu kraju. Ten niżowy i śnieżny front przeszedł już jednak w głąb Rosji, co udowodniły środowe temperatury i słoneczna pogoda w niektórych częściach Polski. Teraz z kolei czeka nas fala ocieplenia .

Pogoda na weekend. Nadchodzi silne ocieplenie

Noc ze środy na czwartek była z reguły pogodna. Jedynie na wschodzie Mazur i na Podlasiu nad ranem możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie również marznące opady deszczu mogą powodować gołoledź. Tutaj złe informacje dla miłośników wiosny kończą się, ale tylko na kilka dni.

Jak wynika z prognozy serwisu fanipogody.pl, w ciągu dwóch najbliższych dób termometry w całym kraju wskażą między 15 a 16, miejscami nawet do 18 stopni. Ocieplenie utrzymywać się będzie do soboty, ponieważ od niedzieli do Polski napłynie kolejny chłodny front . "W prognozach pogody na przyszły tydzień znów widać mróz" - czytamy.

Pogoda. Atak zimy w przyszłym tygodniu. Wielkanoc bez śniegu

Autorzy prognozy podkreślają, że w czasie przedświątecznym należy spodziewać się niskich temperatur, a lokalnie także opadów śniegu.

"W dzień oczywiście temperatury będą dodatnie, ale wiosennego ciepła raczej w prognozach pogody dla Polski nie widać. Widać za to opady śniegu" - podkreśla serwis "fanipogody.pl i zaznacza, że choć są to prognozy odległe, to modele wskazują "całkiem solidną śnieżycę" nad naszym krajem w kolejnym tygodniu.

Zdjęcie Model pogody, na którym widać śnieżyce we środę 5 kwietnia / wxcharst.com / materiał zewnętrzny

Serwis podkreśla, że jeszcze nie czas na dokładne prognozy pogody na święta, lecz "na ten moment wygląda na to, że kraj podzieli się na cieplejszy, wiosenny zachód oraz nieco chłodniejszy wschód z nocnymi przymrozkami".

Autorzy zaznaczają, że scenariusz ataku zimy podczas Wielkanocy jest mało prawdopodobny .