W skrócie Gołoledź sparaliżowała większość Polski, powodując liczne wypadki i utrudnienia na drogach.

W wielu regionach wydano ostrzeżenia IMGW, a na miejscu interweniowały służby oraz pługoposypywarki.

W Warszawie i okolicach doszło do poważnych incydentów, w tym śmiertelnego wypadku i karambolu na trasie S8.

"Miejscami występują opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź. Opady są słabe i występują lokalnie - nawierzchnie dróg i chodników śliskie" - tak brzmi najnowszy komunikat wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Ostrzeżenia dotyczą 14 regionów Polski i obowiązują do godzin wieczornych w sobotę.

Alertami I stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwa mazowieckie, łódzkie, opolskie i świętokrzyskie oraz w części woj.: kujawsko-pomorskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie, podlaskie, lubelskie, pomorskie, wielkopolskie, a także warmińsko-mazurskie.

IMGW ostrzega przed gołoledzią. Niebezpieczne sceny w Warszawie

Śliska nawierzchnia daje się we znaki m.in. mieszkańcom Warszawy. Miejski Reporter poinformował, że jeden mężczyzna poślizgnął się na balkonie, a następnie wypadł za barierki. Wypadek skończył się tragicznie - poszkodowany nie żyje.

"Hamujcie rozważnie, z dużym wyprzedzeniem. Zachowujcie odstęp" - ostrzegł pieszych i kierowców jeden z internautów.

- Gołoledź w Ursusie jest sroga dzisiaj - słyszymy na udostępnionym nagraniu. Wideo obrazuje m.in. problemy z wykonaniem manewru skrętu przez jeden z samochodów. W związku z trudnymi warunkami na stołeczne ulice wyjechały pługoposypywarki.

Drogi w Warszawie przypominają w piątek lodowisko. Motocykl osoby pracującej dla firmy rozwożącej jedzenie na wynos dosłownie ślizgał się po jezdni. Ten moment uchwycił użytkownik platformy X.

"Uważajcie dziś na siebie" - przekazał użytkownik Facebooka, publikując nagranie samochodu, który wpadł w poślizg na drodze. Kierowca miał problem, aby kontynuować jazdę.

Gołoledź na drogach. Samochody wypadały z jezdni, część uderzyła w barierki

Z powodu gołoledzi doszło do wielu wypadków i utrudnień na drogach. Do największego doszło na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w woj. łódzkim, gdzie dziewięć samochodów osobowych uczestniczyło w karambolu. W wyniku tego zdarzenia dziewięć osób zostało poszkodowanych.

Utrudnienia miały także miejsce na autostradzie A2. Na odcinku pomiędzy węzłami Łódź Północ - Łowicz, w pobliżu miejscowości Rozdzielna (woj. łódzkie) samochód osobowy uderzył w bariery. Nikt nie został ranny.

Utrudnienie odnotowano także na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa, na węźle Pruszków (woj. mazowieckie) gdzie doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych; nikt nie został ranny.

Z powodu gołoledzi na autostradzie A1 w okolicach Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie) pojazdy wpadały w poślizg i wypadały z jezdni. Autostrada zablokowana była także w miejscowości Lipiny koło Włocławka w kierunku Łodzi, gdzie dwa samochody osobowe uderzyły w bariery ochronne. Utrudnienia występowały również w miejscowości Szewo, na odcinku pomiędzy węzłami Kutno i Kowal, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi.

