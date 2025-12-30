Pogodowy armagedon, "trudna sytuacja". Są nowe informacje

Aktualizacja

Sytuacja pogodowa jest trudna i dynamiczna - przekazała na konferencji prasowej po pilnej naradzie z wojewodami i szefami służb wiceminister spraw wewnętrznych Marzena Roguska. Z informacji strażaków wynika, że do godz. 20:30 odnotowano ponad 300 interwencji, a 12 pociągów musiało zostać wstrzymanych. Zawieje zaburzają prace mazowieckich lotnisk.

Samochód jadący nocą po ośnieżonej drodze przy słabej widoczności, z włączonymi światłami, w tle migoczące światła innych pojazdów. W prawym górnym rogu mapa Polski z zaznaczonymi na kolorowo obszarami ostrzeżeń pogodowych.
Pogoda. Śnieżyce w Polsce, Elbląg odwołał sylwestra, strażacy informują o setkach zgłoszeńIMGW123RF/PICSEL

  • Gwałtowne śnieżyce i silne wichury paraliżują północną i wschodnią Polskę oraz powodują liczne interwencje służb.
  • Wiele dróg i linii kolejowych jest zablokowanych, mieszkańcy borykają się z przerwami w dostawie prądu, a w Elblągu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.
  • Służby i władze apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów, a IMGW wydało ostrzeżenia dla połowy kraju.
W większej części Polski trwa walka z bardzo trudną pogodą. Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowali, że do tej pory odnotowano w całej Polsce 332 zgłoszenia związane z trudną sytuacją pogodową.

- Chciałabym podkreślić, że jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami, a służby na miejscu są w pełnej gotowości - zaznaczyła wiceminister Magdalena Roguska.

Konferencja MSWiA. Utrudnienia na kolei i polskich drogach

W trakcie konferencji wiceminister Wiesław Szczepański dodał, że warunki atmosferyczne wpłynęły na funkcjonowanie polskiej kolei i niektórych lotnisk.

- W tej chwili jest zatrzymanych 12 pociągów. (...) Wiemy również, że samolotów nie przyjmuje lotnisko Modlin z uwagi na zaśnieżenie lamp, które oświetlają pas startowy. Podejmowane są działania celem udrożnienia tego lotniska - wyjaśnił Szczepański

Ponadto chwilowe utrudnienia zanotowano na warszawskim lotnisku Chopina.

Dramatyczne warunki pogodowe, reaguje premier. Będzie pilna narada

    Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji zaznaczył, że pogoda wpływa także na przejezdność polskich tras. Ze względu na sytuacje zablokowana jest m.in. droga S7 w obu kierunkach.

    - Jednocześnie pojawiają się zatory w innych miejscach i dochodzi do tego oblodzenie, więc służby pracują na okrągło - dodał wiceminister MSWiA.

    Pogoda w Polsce. MSWiA apeluje o śledzenie komunikatów służb

    Dodajmy, że w trakcie konferencji Magdalena Roguska zaapelowała do Polaków o ostrożność i śledzenie "sprawdzonych komunikatów służb".

    - O tej dynamice pogody w najbliższych dniach mówią zarówno IMGW, mówią panowie komendanci. Bardzo prosimy o to, byście Państwo sięgali po sprawdzone informacje, byście stosowali się do tych komunikatów, które kierują służby i byśmy wszyscy w najbliższych godzinach i najbliższych dniach uzbroili się w taką cierpliwość i uważność - podkreśliła.

    Przypomnijmy, że wcześniej rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski przekazał, że do godziny 18 strażacy odnotowali 281 zgłoszeń związanych ze skutkami intensywnych zjawisk meteorologicznych.

    Elbląg. Zdecydowano o odwołaniu miejskiego sylwestra

    Z powodu warunków pogodowych w Elblągu zapadła decyzja o odwołaniu miejskiej zabawy sylwestrowej. W mieście obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, do tego intensywnie pada śnieg i wieje północny wiatr. Śnieżyce są w całym regionie, a warunki drogowe bardzo trudne.

    Decyzję o odwołaniu zabawy, która miała się odbyć na Starym Mieście w Elblągu, prezydent tego miasta Michał Missan przekazał po posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego.

    - Odwołujemy sylwestra ze względu na okoliczności przyrody - powiedział Missan i dodał, że decyzja ta została podjęta już dziś ze względu na wykonawców, którzy mieli wziąć udział w imprezie. Missan przyznał, że miasto poniosło już pewne koszty związane z organizacją zabawy sylwestrowej.

    - Teraz czas na działania związane z kryzysem, który jest. Dziś zabezpieczamy mieszkanki i mieszkańców przed zagrożeniem - powiedział Missan.

    Podczas konferencji po posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego poinformowano, że stan rzeki Elbląg się waha. Rano zanotowano przekroczenia stanu alarmowego, co skutkowało wprowadzeniem alarmu przeciwpowodziowego.

    Elbląg walczy z trudną pogodą. "Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz"

    W ciągu dnia woda w rzece opadła o kilka centymetrów, ale silne podmuchy północnego wiatru wpychają ją z Zalewu Wiślanego w koryto rzeki Elbląg i wówczas poziom wody rośnie. Przekroczenia stanów alarmowych odnotowano w pięciu miejscach, m.in. w gminie Markusy, Gronowo Elbląskie czy na Wyspie Nowakowskiej.

    Po południu policja w Elblągu poinformowała, że zamknęła dla ruchu bulwar Zygmunta Augusta. Tam rozkładane są dodatkowe rękawy przeciwpowodziowe.

    Atak zimy na północy Polski. IMGW ostrzega, alarm przeciwpowodziowy w Elblągu

      Dyrektor Wód Polskich w Gdańsku Andrzej Ryński poinformował, że dokonano przeglądu wszystkich wałów przeciwpowodziowych na zagrożonych terenach. Ryński zapewnił, że wały są szczelne i wszędzie utrzymują rzekę w korycie. Podwyższone stany wody notowane są też w rzekach Dzierzgoń, Tina Górna i Tina Dolna.

      W samym Elblągu od nocy z soboty na niedzielę rozłożone są rękawy przeciwpowodziowe, kolejne, jak poinformował prezydent Missan, są w gotowości. Mieszkańcom Elbląga, których posesje są zagrożone zalaniem, wydawane są worki z piaskiem.

      Straż pożarna, jak i policja, są przygotowane na wypadek wylania rzeki Elbląg. - Różne scenariusze bierzemy pod uwagę i mam wrażenie, że na każdy scenariusz jesteśmy gotowi - przyznał Missan.

      Pogoda. Warmińsko-mazurskie walczy ze śnieżycami

      Wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer poinformował, że z powodu śnieżyc prądu w warmińsko-mazurskim nie ma ponad 300 gospodarstw domowych w powiatach węgorzewskim, kętrzyńskim i szczycieńskim. Awarie usuwane są na bieżąco.

      Na wszystkich drogach w warmińsko-mazurskim panują we wtorek bardzo trudne warunki, ponieważ śnieg mocno pada, a dodatkowo silny wiatr zawiewa na drogi śnieg z pól. Miejscami samochody mają kłopoty, by podjechać na wzniesienia. Pracuje cały dostępny sprzęt do odśnieżania i posypywania dróg.

      Obecnie zablokowana jest m.in. droga Olsztyn - Dobre Miasto, gdzie ciężarówki nie podjeżdżają pod wzniesienia. Na trasie Mrągowo - Ruciane-Nida doszło do wypadku. Kobieta biorąca w nim udział trafiła do szpitala, droga jest zablokowana.

      Przed Polską trudna noc. Seria ostrzeżeń, RCB wydało alert

        We wsi Tylice w powiecie nowomiejskim w korku i w zaspach stoi ok. 40 samochodów, które tam utknęły. Rzecznik prasowy strażaków Grzegorz Różański poinformował, że piaskarki i pługi nie mogą przejechać, drogę torują im strażacy.

        - Ludzie dzwonią, że stoją tam z dziećmi, proszą o pomoc. Muszą czekać, bo z odsieczą ruszyli strażacy, ale jeszcze nie udało się tej trasy udrożnić - powiedział dyżurny zimowego punktu utrzymania dróg wojewódzkich w Olsztynie.

        Prognozy zapowiadają dalsze opady śniegu oraz zamiecie i zawieje śnieżne. Mieszkańcy otrzymali alerty pogodowe.

        Polska walczy ze śnieżycami. Ciężka sytuacja w warmińsko-mazurskim

        Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Grzegorz Różański poinformował, że w związku z sytuacją pogodową w stan gotowości postawiono dwa plutony Kompanii Specjalnej Mazury.

        - W jednym plutonie jest od 10 do 12 aut, a do każdego auta ok. 6 ludzi. Taka decyzja nie oznacza, że strażacy są gdzieś grupowani, oni są w gotowości, by w każdej chwili ruszyć do akcji - powiedział Różański.

        Najwięcej śniegu spadło w okolicach Nidzicy, Działdowa, Lidzbarka i Lubawy. Tam, w ocenie służb drogowych, sytuacja jest najtrudniejsza.

        W wielu miejscach tiry blokują trasy, np. na trasie między Lidzbarkiem a Brodnicą tir stoi w poprzek drogi. Na drodze 593 w okolicach Elbląga w zaspie utknął rolnik, który traktorem próbował wyciągać z zaspy auto osobowe.

        Dwa plutony Kompanii Specjalnej Mazury w stanie gotowości

        Mimo że na drogach pracuje cały sprzęt do odśnieżania, nawet trasy krajowe są miejscami zablokowane. Wieczorem dwa tiry blokują odcinek S7 między Ostródą a Olsztynkiem.

        Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz, który pokonuje tę trasę, powiedział, że co chwilę auta stają, ruch odbywa się bardzo wolno.

        Niebezpieczne zjawisko nie ustępuje. Poważne problemy z widzialnością

          Służby drogowe, lokalne i krajowe co chwilę informują o tym, że jakiś pojazd wjechał do rowu. Kierowcy relacjonują, że na lokalnych trasach nie widać, gdzie kończy się droga, a zaczyna pobocze. Wszystko jest zasypane kilkudziesięciocentymetrową warstwą śniegu.

          Gruba warstwa śniegu paraliżuje poruszanie się po chodnikach, których ludzie nie nadążają odśnieżać. Nawet w centrum Olsztyna brnie się przez śnieg.

          Trudna sytuacja na drogach. Kierowcy walczą ze śniegiem

          W związku z sytuacją meteorologiczną komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji zaapelował do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie stylu jazdy do panujących warunków na drodze.

          Zwrócił uwagę, że jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych w okresie zimowym jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

          - Należy pamiętać, że kierujący pojazdem ma obowiązek dostosować prędkość nie tylko do obowiązujących ograniczeń prędkości, ale również do warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, natężenia ruchu oraz własnych umiejętności - podkreślił.

          Śnieg, silny wiatr i gołoledź na drogach. Trudne warunki pogodowe w Polsce

          Antoni Rzeczkowski dodał, że w okresie występowania opadów śniegu czy gołoledzi szczególnie ważne jest zachowanie większego odstępu od poprzedzającego pojazdu, unikanie gwałtownych manewrów oraz wcześniejsze sygnalizowanie zamiaru zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy.

          Straż układa worki z piaskiem we Fromborku. Woda wdziera się do miasta

            - Kierowcy powinni także zadbać o właściwe przygotowanie pojazdu, w tym sprawne oświetlenie, odpowiednie ogumienie oraz oczyszczone szyby i reflektory - przypomniał.

            Policja zwraca się także do pieszych o zachowanie ostrożności - noszenie elementów odblaskowych znacząco poprawia widoczność i bezpieczeństwo.

            - Wspólna odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia liczby wypadków - podsumował Rzeczkowski, apelując o rozwagę, cierpliwość i ostrożną jazdę.

            Prognoza pogody. IMGW alarmuje, ostrzeżenia dla połowy Polski

            Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla dużej części kraju dotyczące oblodzenia, silnego wiatru, zawiei i zamieci śnieżnych oraz intensywnych opadów śniegu.

            Najgorzej sytuacja wygląda w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie obowiązuje trzeci stopnień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące zawiei i zamieci śnieżnych obowiązuje w części województwa podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

            Duża część północno-zachodniej, zachodniej i wschodniej Polski objęta jest pierwszym stopniem ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Dotyczy ono też południowych części województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

            Cofka zagraża Elblągowi. Służby przygotowane na najgorsze

            Zima atakuje. Najgorzej jest na północyPolsat News

