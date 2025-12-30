W skrócie Gwałtowne śnieżyce i silne wichury paraliżują północną i wschodnią Polskę oraz powodują liczne interwencje służb.

Wiele dróg i linii kolejowych jest zablokowanych, mieszkańcy borykają się z przerwami w dostawie prądu, a w Elblągu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.

Służby i władze apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów, a IMGW wydało ostrzeżenia dla połowy kraju.

W większej części Polski trwa walka z bardzo trudną pogodą. Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowali, że do tej pory odnotowano w całej Polsce 332 zgłoszenia związane z trudną sytuacją pogodową.

- Chciałabym podkreślić, że jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami, a służby na miejscu są w pełnej gotowości - zaznaczyła wiceminister Magdalena Roguska.

Konferencja MSWiA. Utrudnienia na kolei i polskich drogach

W trakcie konferencji wiceminister Wiesław Szczepański dodał, że warunki atmosferyczne wpłynęły na funkcjonowanie polskiej kolei i niektórych lotnisk.

- W tej chwili jest zatrzymanych 12 pociągów. (...) Wiemy również, że samolotów nie przyjmuje lotnisko Modlin z uwagi na zaśnieżenie lamp, które oświetlają pas startowy. Podejmowane są działania celem udrożnienia tego lotniska - wyjaśnił Szczepański

Ponadto chwilowe utrudnienia zanotowano na warszawskim lotnisku Chopina.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji zaznaczył, że pogoda wpływa także na przejezdność polskich tras. Ze względu na sytuacje zablokowana jest m.in. droga S7 w obu kierunkach.

- Jednocześnie pojawiają się zatory w innych miejscach i dochodzi do tego oblodzenie, więc służby pracują na okrągło - dodał wiceminister MSWiA.

Pogoda w Polsce. MSWiA apeluje o śledzenie komunikatów służb

Dodajmy, że w trakcie konferencji Magdalena Roguska zaapelowała do Polaków o ostrożność i śledzenie "sprawdzonych komunikatów służb".

- O tej dynamice pogody w najbliższych dniach mówią zarówno IMGW, mówią panowie komendanci. Bardzo prosimy o to, byście Państwo sięgali po sprawdzone informacje, byście stosowali się do tych komunikatów, które kierują służby i byśmy wszyscy w najbliższych godzinach i najbliższych dniach uzbroili się w taką cierpliwość i uważność - podkreśliła.

Przypomnijmy, że wcześniej rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski przekazał, że do godziny 18 strażacy odnotowali 281 zgłoszeń związanych ze skutkami intensywnych zjawisk meteorologicznych.

Elbląg. Zdecydowano o odwołaniu miejskiego sylwestra

Z powodu warunków pogodowych w Elblągu zapadła decyzja o odwołaniu miejskiej zabawy sylwestrowej. W mieście obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, do tego intensywnie pada śnieg i wieje północny wiatr. Śnieżyce są w całym regionie, a warunki drogowe bardzo trudne.

Decyzję o odwołaniu zabawy, która miała się odbyć na Starym Mieście w Elblągu, prezydent tego miasta Michał Missan przekazał po posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego.

- Odwołujemy sylwestra ze względu na okoliczności przyrody - powiedział Missan i dodał, że decyzja ta została podjęta już dziś ze względu na wykonawców, którzy mieli wziąć udział w imprezie. Missan przyznał, że miasto poniosło już pewne koszty związane z organizacją zabawy sylwestrowej.

- Teraz czas na działania związane z kryzysem, który jest. Dziś zabezpieczamy mieszkanki i mieszkańców przed zagrożeniem - powiedział Missan.

Podczas konferencji po posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego poinformowano, że stan rzeki Elbląg się waha. Rano zanotowano przekroczenia stanu alarmowego, co skutkowało wprowadzeniem alarmu przeciwpowodziowego.

Elbląg walczy z trudną pogodą. "Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz"

W ciągu dnia woda w rzece opadła o kilka centymetrów, ale silne podmuchy północnego wiatru wpychają ją z Zalewu Wiślanego w koryto rzeki Elbląg i wówczas poziom wody rośnie. Przekroczenia stanów alarmowych odnotowano w pięciu miejscach, m.in. w gminie Markusy, Gronowo Elbląskie czy na Wyspie Nowakowskiej.

Po południu policja w Elblągu poinformowała, że zamknęła dla ruchu bulwar Zygmunta Augusta. Tam rozkładane są dodatkowe rękawy przeciwpowodziowe.

Dyrektor Wód Polskich w Gdańsku Andrzej Ryński poinformował, że dokonano przeglądu wszystkich wałów przeciwpowodziowych na zagrożonych terenach. Ryński zapewnił, że wały są szczelne i wszędzie utrzymują rzekę w korycie. Podwyższone stany wody notowane są też w rzekach Dzierzgoń, Tina Górna i Tina Dolna.

W samym Elblągu od nocy z soboty na niedzielę rozłożone są rękawy przeciwpowodziowe, kolejne, jak poinformował prezydent Missan, są w gotowości. Mieszkańcom Elbląga, których posesje są zagrożone zalaniem, wydawane są worki z piaskiem.

Straż pożarna, jak i policja, są przygotowane na wypadek wylania rzeki Elbląg. - Różne scenariusze bierzemy pod uwagę i mam wrażenie, że na każdy scenariusz jesteśmy gotowi - przyznał Missan.

Pogoda. Warmińsko-mazurskie walczy ze śnieżycami

Wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer poinformował, że z powodu śnieżyc prądu w warmińsko-mazurskim nie ma ponad 300 gospodarstw domowych w powiatach węgorzewskim, kętrzyńskim i szczycieńskim. Awarie usuwane są na bieżąco.

Na wszystkich drogach w warmińsko-mazurskim panują we wtorek bardzo trudne warunki, ponieważ śnieg mocno pada, a dodatkowo silny wiatr zawiewa na drogi śnieg z pól. Miejscami samochody mają kłopoty, by podjechać na wzniesienia. Pracuje cały dostępny sprzęt do odśnieżania i posypywania dróg.

Obecnie zablokowana jest m.in. droga Olsztyn - Dobre Miasto, gdzie ciężarówki nie podjeżdżają pod wzniesienia. Na trasie Mrągowo - Ruciane-Nida doszło do wypadku. Kobieta biorąca w nim udział trafiła do szpitala, droga jest zablokowana.

We wsi Tylice w powiecie nowomiejskim w korku i w zaspach stoi ok. 40 samochodów, które tam utknęły. Rzecznik prasowy strażaków Grzegorz Różański poinformował, że piaskarki i pługi nie mogą przejechać, drogę torują im strażacy.

- Ludzie dzwonią, że stoją tam z dziećmi, proszą o pomoc. Muszą czekać, bo z odsieczą ruszyli strażacy, ale jeszcze nie udało się tej trasy udrożnić - powiedział dyżurny zimowego punktu utrzymania dróg wojewódzkich w Olsztynie.

Prognozy zapowiadają dalsze opady śniegu oraz zamiecie i zawieje śnieżne. Mieszkańcy otrzymali alerty pogodowe.

Polska walczy ze śnieżycami. Ciężka sytuacja w warmińsko-mazurskim

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Grzegorz Różański poinformował, że w związku z sytuacją pogodową w stan gotowości postawiono dwa plutony Kompanii Specjalnej Mazury.

- W jednym plutonie jest od 10 do 12 aut, a do każdego auta ok. 6 ludzi. Taka decyzja nie oznacza, że strażacy są gdzieś grupowani, oni są w gotowości, by w każdej chwili ruszyć do akcji - powiedział Różański.

Najwięcej śniegu spadło w okolicach Nidzicy, Działdowa, Lidzbarka i Lubawy. Tam, w ocenie służb drogowych, sytuacja jest najtrudniejsza.

W wielu miejscach tiry blokują trasy, np. na trasie między Lidzbarkiem a Brodnicą tir stoi w poprzek drogi. Na drodze 593 w okolicach Elbląga w zaspie utknął rolnik, który traktorem próbował wyciągać z zaspy auto osobowe.

Dwa plutony Kompanii Specjalnej Mazury w stanie gotowości

Mimo że na drogach pracuje cały sprzęt do odśnieżania, nawet trasy krajowe są miejscami zablokowane. Wieczorem dwa tiry blokują odcinek S7 między Ostródą a Olsztynkiem.

Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz, który pokonuje tę trasę, powiedział, że co chwilę auta stają, ruch odbywa się bardzo wolno.

Służby drogowe, lokalne i krajowe co chwilę informują o tym, że jakiś pojazd wjechał do rowu. Kierowcy relacjonują, że na lokalnych trasach nie widać, gdzie kończy się droga, a zaczyna pobocze. Wszystko jest zasypane kilkudziesięciocentymetrową warstwą śniegu.

Gruba warstwa śniegu paraliżuje poruszanie się po chodnikach, których ludzie nie nadążają odśnieżać. Nawet w centrum Olsztyna brnie się przez śnieg.

Trudna sytuacja na drogach. Kierowcy walczą ze śniegiem

W związku z sytuacją meteorologiczną komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji zaapelował do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie stylu jazdy do panujących warunków na drodze.

Zwrócił uwagę, że jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych w okresie zimowym jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

- Należy pamiętać, że kierujący pojazdem ma obowiązek dostosować prędkość nie tylko do obowiązujących ograniczeń prędkości, ale również do warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, natężenia ruchu oraz własnych umiejętności - podkreślił.

Śnieg, silny wiatr i gołoledź na drogach. Trudne warunki pogodowe w Polsce

Antoni Rzeczkowski dodał, że w okresie występowania opadów śniegu czy gołoledzi szczególnie ważne jest zachowanie większego odstępu od poprzedzającego pojazdu, unikanie gwałtownych manewrów oraz wcześniejsze sygnalizowanie zamiaru zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy.

- Kierowcy powinni także zadbać o właściwe przygotowanie pojazdu, w tym sprawne oświetlenie, odpowiednie ogumienie oraz oczyszczone szyby i reflektory - przypomniał.

Policja zwraca się także do pieszych o zachowanie ostrożności - noszenie elementów odblaskowych znacząco poprawia widoczność i bezpieczeństwo.

- Wspólna odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia liczby wypadków - podsumował Rzeczkowski, apelując o rozwagę, cierpliwość i ostrożną jazdę.

Prognoza pogody. IMGW alarmuje, ostrzeżenia dla połowy Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla dużej części kraju dotyczące oblodzenia, silnego wiatru, zawiei i zamieci śnieżnych oraz intensywnych opadów śniegu.

Najgorzej sytuacja wygląda w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie obowiązuje trzeci stopnień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące zawiei i zamieci śnieżnych obowiązuje w części województwa podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Duża część północno-zachodniej, zachodniej i wschodniej Polski objęta jest pierwszym stopniem ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Dotyczy ono też południowych części województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

Zima atakuje. Najgorzej jest na północy Polsat News