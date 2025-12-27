Alerty IMGW przed niebezpieczną pogodą obowiązują do godziny 22:00 w sobotę, ale niebezpieczna aura dała się we znaki już w piątek. W niemal całym kraju zrobiło się ślisko. Marznące opady deszczu i mżawki doprowadziły do licznych kolizji i wypadków.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że na trasy wyjechało blisko 500 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania dróg, a w wielu miastach pracowały pługoposypywarki.

Fatalna sytuacja na drogach. IMGW wydało alerty

Najpoważniejszy wypadek miał miejsce na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w woj. łódzkim, gdzie w karambolu uczestniczyło dziewięć samochodów. Poszkodowanych zostało dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci.

Do licznych zdarzeń dochodziło także na autostradach A1 i A2, drogach ekspresowych S7, S5, S3 i S12 oraz na wielu drogach krajowych. Policja apelowała o zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie prędkości i unikanie gwałtownych manewrów.

Sytuacja na drogach miejscami była trudna również w nocy z piątku na sobotę. Lokalnie nadal występuje gołoledź, mżawka oraz mgła ograniczająca widoczność, a służby ostrzegają, że warunki mogą się szybko pogarszać.

Pogoda w sobotę. Mżawka, deszcz i śnieg, opady będą powodować gołoledź

W sobotę pogoda nadal będzie niesprzyjająca. Synoptycy prognozują duże i całkowite zachmurzenie w całym kraju. Większe przejaśnienia możliwe są miejscami na południu oraz w drugiej połowie dnia na północy.

Miejscami wystąpią słabe opady mżawki lub deszczu, a także deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie opady mogą marznąć, powodując gołoledź. Dodatkowym utrudnieniem będą silne zamglenia i lokalne mgły, które mogą ograniczać widzialność do około 600 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od około 0 st. C, przez 3 st. C na południu i w centrum, do 7 st. C na północy kraju. Chłodniej będzie lokalnie na południu, gdzie termometry mogą pokazać około -1 st. C.

Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, okresami porywisty. Po południu porywy mogą sięgać 60 km/h, a na wybrzeżu nawet 80 km/h, zwłaszcza na jego wschodniej części. Wysoko w Karpatach wiatr osiągnie w porywach do 100 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.

