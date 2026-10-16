Pogodowa seria się nie kończy. Za kilka godzin zagrożenie wróci

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

"Gęsta i długotrwała" mgła znowu zakryje część Polski. Pojawiły się nowe ostrzeżenia dla ośmiu województw. Niebezpieczne zjawisko może się utrzymać niemal do sobotniego południa. Bardzo możliwe, że mgły wrócą jeszcze w kolejnych dniach.

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Gęsta mgła w wielu miastach utrzymywała się w piątek rano i podobnie może być w sobotę. Wydano nowe alerty IMGW
IMGW wydał nowe ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Obowiązują one w ośmiu województwachArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP/IMGWmateriał zewnętrzny

W piątek rano po raz kolejny w dużej części kraju obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Podobnie było w poprzednich dniach, a zagrożenie nie zniknie. Kolejna noc może być niebezpieczna - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia z tego powodu.

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Pojawi się i prędko nie zniknie. Gęsta mgła na wschodzie

"W wielu miejscach wystąpi gęsta i długotrwała mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m" - napisano w komunikacie.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z powodu tego zjawiska obowiązują w województwach:

  • podlaskim;
  • lubelskim (bez południowo-wschodnich krańców);
  • mazowieckim (z wyjątkiem powiatów na zachodzie);
  • południowej i wschodniej części warmińsko-mazurskiego;
  • wschodniej połowie łódzkiego;
  • świętokrzyskim;
  • północnej i południowej części małopolskiego;
  • północno-zachodnich rejonach podkarpackiego.
Wschodnia część Polski zaznaczona kolorem żółtym, z granicą wyraźnie oddzielającą ją od zachodniej części kraju, na mapie widoczne główne miasta oraz granice województw.
Gęsta mgła w nocy opanuje wschodnią Polskę - wynika z ostrzeżeń IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Alerty te wejdą w życie o godz. 21:00 i utrzymają się przez całą noc, do godz. 11:00 w sobotę.

Według najnowszych prognoz na tym się nie skończy - wiele wskazuje na to, że nocne i poranne mgły będą jeszcze się pojawiać.

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Pogoda z mglistymi porankami również w weekend. Nie tylko na wschodzie

Utrudnienia w poruszaniu się po drogach i chodnikach mogą się pojawić także w sobotę wieczorem, tak jak wcześniej również we wschodniej połowie Polski. W weekendową noc widzialność znowu może spadać poniżej 200 metrów.

Gęste mgły zazwyczaj rozwiewają się przed południem. Do tego czasu jednak mogą powodować zagrożenie. Zazwyczaj najdłużej zjawisko to utrzymuje się w zagłębieniach terenu, w tym w dolinach rzek.

W niedzielę po zmroku zamglenia i mgły mogą się pojawić tym razem w zachodniej Polsce.

Możliwe, że z czasem pojawią się kolejne ostrzeżenia pogodowe z tego powodu.

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