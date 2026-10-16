W piątek rano po raz kolejny w dużej części kraju obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Podobnie było w poprzednich dniach, a zagrożenie nie zniknie. Kolejna noc może być niebezpieczna - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia z tego powodu.

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Pojawi się i prędko nie zniknie. Gęsta mgła na wschodzie

"W wielu miejscach wystąpi gęsta i długotrwała mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m" - napisano w komunikacie.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z powodu tego zjawiska obowiązują w województwach:

podlaskim ;

lubelskim (bez południowo-wschodnich krańców);

mazowieckim (z wyjątkiem powiatów na zachodzie);

południowej i wschodniej części warmińsko - mazurskiego ;

wschodniej połowie łódzkiego ;

świętokrzyskim ;

północnej i południowej części małopolskiego ;

północno-zachodnich rejonach podkarpackiego.

Gęsta mgła w nocy opanuje wschodnią Polskę - wynika z ostrzeżeń IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Alerty te wejdą w życie o godz. 21:00 i utrzymają się przez całą noc, do godz. 11:00 w sobotę.

Według najnowszych prognoz na tym się nie skończy - wiele wskazuje na to, że nocne i poranne mgły będą jeszcze się pojawiać.

Pogoda z mglistymi porankami również w weekend. Nie tylko na wschodzie

Utrudnienia w poruszaniu się po drogach i chodnikach mogą się pojawić także w sobotę wieczorem, tak jak wcześniej również we wschodniej połowie Polski. W weekendową noc widzialność znowu może spadać poniżej 200 metrów.

Gęste mgły zazwyczaj rozwiewają się przed południem. Do tego czasu jednak mogą powodować zagrożenie. Zazwyczaj najdłużej zjawisko to utrzymuje się w zagłębieniach terenu, w tym w dolinach rzek.

W niedzielę po zmroku zamglenia i mgły mogą się pojawić tym razem w zachodniej Polsce.

Możliwe, że z czasem pojawią się kolejne ostrzeżenia pogodowe z tego powodu.

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