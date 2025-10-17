W skrócie Na przełomie października i listopada temperatury mogą być wyższe niż zwykle, szczególnie na północy i północnym zachodzie Polski.

W okolicach Święta Wszystkich Świętych można się spodziewać przelotnych opadów deszczu, zwłaszcza na północy i południu kraju.

To wstępna prognoza, więc wiele może się jeszcze zmienić.

1 listopada pogoda może być dość przyjazna, choć podczas wizyty na cmentarzu warto mieść pod ręką parasol - wynika z prognozy długoterminowej udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że temperatury będą wyraźnie wyższe niż zwykle.

Jesień trzyma się mocno w październiku

W październiku pogoda jest dość wymagająca. Minione dni przeważnie były dość nieprzyjemne i mokre, szczególnie na północy i zachodzie kraju. Najwięcej deszczu doświadczyli w tym miesiącu mieszkańcy Koszalina, gdzie do połowy października suma opadów wyniosła 53,7 litra wody na metr kwadratowy - wynika z pomiarów IMGW.

Jeśli chodzi o temperatury, to najcieplej było nad morzem i północnym zachodzie kraju - tam średnio było nawet o 1,9 st. C cieplej niż zwykle o tej porze roku. Najchłodniejszym regionem było południe i południowy wschód - lokalnie było do jednego stopnia mniej niż zazwyczaj.

Pierwsza połowa października na północnym zachodzie była wyraźnie cieplejsza od średniej. Znacznie chłodniej było na południowym wschodzie IMGW materiał zewnętrzny

Chociaż aura nie kojarzy się zbytnio ze złotą polską jesienią, koniec października i początek listopada może się okazać cieplejszy. Mimo wszystko deszczu raczej nie unikniemy.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2025. Może być cieplej niż zazwyczaj

Jeśli spełnią się obecne prognozy długoterminowe IMGW, to w drugiej połowie października średnie temperatury będą miejscami wyższe nawet o 2-3 stopnie Celsjusza niż zazwyczaj. Tak może być praktycznie w całej Polsce.

Na przełomie miesięcy powinno zrobić się nieco chłodniej, choć możliwe, że miejscami na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie w dalszym ciągu będzie średnio o 2 stopnie cieplej. Temperatur zbliżonych do średniej wieloletniej można się spodziewać głównie na zachodnich krańcach Polski.

Koniec października może być wyraźnie cieplejszy niż zazwyczaj. Niewykluczone, że również 1 listopada temperatury będą dość wysokie IMGW materiał zewnętrzny

Bardzo możliwe, że w okolicach Święta Wszystkich Świętych w ciągu dnia w wielu miejscach będzie nieco powyżej 10 stopni Celsjusza, a lokalnie, tam gdzie na niebie pojawi się więcej słońca, warunki mogą się okazać dość przyjazne. Nie można jednak całkowicie wykluczyć deszczu, zwłaszcza na północy i południu.

1 listopada lepiej mieć pod ręką parasol

Podczas wyjazdu na cmentarz warto przygotować się na przelotne deszcze. Może się bowiem okazać, że na początku listopada przez Polskę przejdą deszczowe fronty, które przyniosą więcej opadów.

Przełom października i listopada może być mokry przede wszystkim nad morzem oraz na południowych krańcach Polski. Tam suma opadów może wyraźnie przekroczyć średnią z lat 1991-2020, więc deszczowych dni może być więcej. Nie można więc wykluczyć, że choć będzie dość ciepło, miejscami również deszczowo.

Choć dość ciepły, początek listopada może być deszczowy, szczególnie na północy i południu Polski IMGW materiał zewnętrzny

Warto podkreślić, że jest to wstępna prognoza, a dokładne określenie warunków na tak odległy termin jest bardzo trudne, nawet przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień. Pogoda długoterminowa wciąż obarczona jest dużym ryzykiem błędu.

