W skrócie W najbliższych dniach w większości regionów kraju prognozowane jest ochłodzenie, deszcz oraz miejscami burze.

Zachmurzenie i przelotne opady mają utrzymywać się przez większą część przyszłego tygodnia, a ocieplenie nastąpi dopiero pod jego koniec.

Pod koniec tygodnia temperatury wzrosną, jednak chmury i opady będą się utrzymywać w niektórych regionach.

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Pogoda w Polsce pozostaje daleko od idealnej. W niedzielę na terenie całego kraju niebo będzie zachmurzone, choć miejscami mogą wystąpić również przejaśnienia.

W większości regionów Polski prognozowane są również przelotne opady, na południu do 15 mm, a w pozostałej części kraju do 10 mm.

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Pogoda w niedzielę. Burze, deszcz i wichury

Najcieplej będzie na południu i zachodzie, gdzie termometry wskażą do 23 stopni. W centrum temperatury wyniosą ok. 21 stopni, natomiast najchłodniej będzie na Pomorzu i Podkarpaciu, gdzie prognozowane jest ok. 18 stopni. Nad morzem może również wiać wiatr osiągający prędkość do 65 km/h.

Podobna aura utrzyma się również w nocy. Na wschodzie i południu kraju mogą wystąpić przelotne opady, a na wschodzie również burze.

Termometry wskażą od 9 stopni na północnym wschodzie do 15 na wybrzeżu.

Prognoza pogody. Początek tygodnia z opadami i zachmurzeniem

Według najnowszych prognoz, zachmurzenie, przelotne opady i ochłodzenie będą nam towarzyszyć również przez większą część przyszłego tygodnia. W poniedziałek na północy i południowym wschodzie wystąpią przelotne opady, natomiast na zachodzie słabe opady jednostajne. W górach możliwe są również burze. Temperatura wyniesie od 17 stopni na północy do 23 stopni na południowym wschodzie.

Bardzo podobnie będzie również we wtorek. Na terenie całej Polski prognozowane są wtedy przelotne opady, a na zachodzie i w górach również burze. Temperatura będzie się wahać od 16 stopni na Pomorzu do 23 stopni na południowym zachodzie i 24 kresek na Podkarpaciu.

Także w środę w większości regionów kraju wystąpi zachmurzenie i przelotne opady. Deszcz nie powinien wystąpić jedynie na zachodzie Polski. Termometry wskażą natomiast od 15 stopni na Warmii i Mazurach, 22 na południu i południowym zachodzie do 23 stopni na Podkarpaciu.

Pogoda w Polsce. Będzie cieplej, ale nie upalnie

Pogoda zacznie poprawiać się dopiero w czwartek. Na północy oraz północnym zachodzie i północnym wschodzie będą występować przelotne opady, jednak w pozostałej części kraju deszcz nie powinien się pojawić. Jedynie na północnym wschodzie i w górach temperatura może wynieść ok. 18 stopni. W pozostałych regionach będzie 21-22 stopnie, natomiast najcieplej będzie na południowym zachodzie - 24 stopnie.

Jeszcze cieplej będzie w piątek, gdy temperatura na zachodzie kraju wyniesie nawet 26 stopni. Na południowym zachodzie 25 stopni, w centrum 22, natomiast najzimniej będzie na północnym wschodzie - 18 stopni. Na południu, wschodzie i północnym wschodzie możliwe opady deszczu.

Najcieplejsza będzie natomiast sobota. Wtedy prognozowane jest nawet do 28 stopni na zachodzie kraju. W pozostałych regionach termometry wskażą natomiast 19 stopni na Pomorzu, 21-22 na wschodzie, 23 na południu i 24 w centrum. W centrum, na wschodzie i południu możliwe będą jednak opady.

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