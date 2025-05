Pogodowa blokada w Europie. Zmiana nie dotrze do Polski

Rozległy wyż Riccarda zawisł nad Wyspami Brytyjskimi i ani myśli się ruszyć. To on blokuje dostęp ciepłego powietrza do Polski i dlatego o ociepleniu możemy na razie zapomnieć. W ciągu dnia będzie nie więcej niż 16 stopni, a nocą wrócą przymrozki sięgające nawet -8 stopni Celsjusza. Na szczęście w dużej części kraju będzie spokojnie i słonecznie, choć lokalnie na południu może trochę popadać.