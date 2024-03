Pogoda nie przestaje zaskakiwać. Jeszcze w sobotę w części kraju doszło do wiosennych wyładowań atmosferycznych, a synoptycy już przygotowali nowe ostrzeżenie. Okazuje się, że zima nie da o sobie zapomnieć.

W niedzielę Polska będzie w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego, a jedynie na południu zalegać będzie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.

Kiedy nadejdzie zmiana pogody? Sprawdź najlepsze prognozy w serwisie Interii Reklama

Pogoda w Polsce. Deszcz i śnieg niemal w całym kraju

W całym kraju panować będzie zachmurzenie. Co więcej, niemal w całej Polsce prognozy pogody wskazują na opady deszczu bądź deszczu ze śniegiem. W woj. zachodniopomorskim i pomorskim temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 7 stopni na zachodzie. "Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny i tam porywy do 55 km/h" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nieco cieplej będzie w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim - słupki rtęci wskażą od 3 do 8 stopni Celsjusza oraz od 3 do 10 stopni. Podobne warunki panować będą w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim, gdzie temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza do 10 stopni, a w rejonach podgórskich od 6 stopni do 8 stopi Celsjusza.

Na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i Śląsku od 8 stopni do 11 stopni Celsjusza. Jednak powiew zimy będzie można na nowo poczuć w szczytowych partiach Sudetów. IMGW prognozuje, że temperatura wyniesie tam od -3 do 0 stopni Celsjusza. "Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni, wieczorem słaby, zmienny. Wysoko w Sudetach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h" - przekazano. Reklama

Pogoda. Zima wraca do Polski

Niedzielne przelotne opady deszczu ze śniegiem to dopiero zapowiedź tego, co pogoda szykuje na poniedziałek. Mróz chwyci już w nocy z niedzieli na poniedziałek, a opadów śniegu można spodziewać się we wschodniej połowie kraju.

"Z powodu zamarzania deszczówki i osadzania się śniegu drogi i chodniki będą bardzo śliskie" - poinformował portal Twoja Pogoda.

W poniedziałkowy poranek opady śniegu pojawią się także w centrum Polski. Prognozowane jest utworzenie się pokrywy śnieżnej od 1 do 3 cm, a lokalnie nawet 5 cm. W ciągu dnia temperatura będzie wzrastać, a śnieg przejdzie w opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na ulicach zalegać może błoto pośniegowe, co utrudni ruch drogowy.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

***

Przeczytaj również nasz raport specjalny: Wybory samorządowe 2024.

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! Reklama