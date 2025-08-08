Ciepła i słoneczna pogoda zacznie wracać do Polski. W piątek najwięcej słońca będzie na południu kraju. W pozostałej części nieco więcej chmur z przelotnymi opadami, głównie na północy i wschodzi. Na północy i zachodzie późnym popołudniem mogą zdarzyć się słabe burze.

Najcieplej na południu i zachodzie kraju, lokalnie 28 st. C. Najchłodniej w północnej części Polski, od 20 do 23 st. C. Wiatr na ogół słaby, na południu i zachodzie chwilami umiarkowany i lokalnie porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Noc z piątku na sobotę pogodna i bez deszczu - opady mogą się pojawić jedynie na krańcach północno-wschodnich. Temperatura 15-16 st. C na południu i zachodzie, nad samym morzem do 18 st. C. Najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podhalu, do 11 st. C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody na weekend. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami na sobotę i niedzielę. Obejmują one południowo-zachodnią i południowo-środkową część kraju.

Alertem zostały objęte w całości lub częściowo: woj. lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, podkarpackie i mazowieckie. Ostrzeżenie oznacza prognozowaną temperaturę maksymalną w dzień od 29 do 32 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na weekend. Możliwe burze

W nocy z soboty na niedzielę poza północną, zachodnią i częściowo centralną Polską będzie pogodnie, czyli głównie na wschodzie i południu kraju bez opadów. Nad pozostałą częścią kraju stopniowo będzie się pojawiać coraz więcej chmur. W drugiej połowie nocy możliwe przelotne deszcze, a na Pomorzu także lokalne burze.

Nad samym morzem temperatura do 18 st. C. Najchłodniej na południowych krańcach kraju, w rejonach podgórskich - około 13-14 st. C. i na północnym wschodzie, w rejonie Podlasia i Suwalszczyzny. Wiatr południowo-wschodni, stopniowo przechodzący w południowo-zachodni i zachodni. Od zachodu możliwe porywy wiatru, do 60 km/h.

W niedzielę będzie trochę chłodniej i to praktycznie w całym kraju, głównie ze względu na wiatr północno-zachodni, okresami porywisty. W Karpatach możliwy słaby deszcz i temperatura 26-27 st. C. Nad morzem do 22 st. C.

