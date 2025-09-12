W skrócie W najbliższy weekend prognozowane są liczne opady deszczu i burze w wielu regionach Polski.

W niedzielę spodziewane są bardzo intensywne ulewy, które mogą przekroczyć 40 litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone będą lokalne podtopienia.

W drugiej połowie weekendu zrobi się chłodniej: w wielu miejscach temperatury nie przekroczą 20 stopni.

Po spokojniejszej pierwszej połowie tygodnia warunki się zmieniły. Od nocy ze środy na czwartek przez cały kolejny dzień doświadczyliśmy deszczu w całym kraju. W piątek również popada, zwłaszcza na zachodzie i południu, jednak na intensywne ulewy trzeba będzie uważać pod koniec weekendu - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sobota też nie będzie spokojna.

Pogoda w weekend nie zachwyci. Zacznie się w sobotę

W pierwszej połowie weekendu nasz kraj znajdzie się między niżem z ośrodkiem w rejonie Islandii a wyżem z centrum nad zachodnią Rosją. Oznacza to, że warunki mogą się znacząco różnić, w zależności od regionu.

Rano na zachodzie możliwe będą rozpogodzenia, jednak w ciągu dnia w większości Polski będzie pochmurnie. W wielu miejscach przelotnie popada deszcz, a w pasie ciągnącym się od Śląska i Małopolski przez Ziemię Łódzką i zachodnie Mazowsze po Warmię i Mazury trzeba się liczyć z możliwymi burzami. W ich trakcie opady mogą sięgnąć 15-20 litrów wody na metr kwadratowy.

Sobota będzie spokojniejsza od niedzieli, jednak tego dnia również popada i zagrzmi, zwłaszcza w pasie ciągnącym się od południa przez centrum do północy Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Na termometrach przeważnie zobaczymy wartości od 20 do 24 stopni, choć miejscami na południowym wschodzie może być wyraźnie cieplej: do 26 stopni Celsjusza. Najchłodniejszymi rejonami Polski będą terenu podgórskie Sudetów oraz lokalnie tereny na północy, gdzie można się spodziewać maksymalnie 18-19 stopni.

W sobotę wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jednak w trakcie burz może w porywach dochodzić do około 60 km/h.

W niedzielę niekorzystne zmiany się pogłębią

Chociaż już w pierwszej połowie weekendu pogoda miejscami da się nam we znaki, prawdziwe załamanie nastąpi dzień później. W niedzielę niemal wszędzie będzie pochmurnie, deszczowo i burzowo.

Niedziela będzie deszczowa i burzowa w wielu miejscach. IMGW może wydać alerty pogodowe pierwszego stopnia WXCharts materiał zewnętrzny

Strefa intensywnych opadów swoim zasięgiem od rana obejmie zachodnią część Polski i z czasem stopniowo będzie się przesuwać na północny wschód. Możliwe, że wieczorem suma opadów na północnym wschodzie może przekraczać 40 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie wody będzie jeszcze więcej. Możliwe będą nawet lokalne podtopienia.

Niedzielne ulewy miejscami będą intensywne. Pod koniec dnia największych sum opadów można się spodziewać na północnym wschodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Na niedzielę synoptycy IMGW prognozują wydanie alertów pierwszego stopnia związanych z silnymi opadami deszczu i burzami, niosącymi porywy wiatru do 65 km/h. Mogą one objąć następujące województwa:

pomorskie ;

kujawsko - pomorskie ;

mazowieckie ;

łódzkie ;

świętokrzyskie ;

śląskie ;

małopolskie ;

podkarpackie.

Najspokojniej w niedzielę powinno być na zachodzie, gdzie możliwe będą większe rozpogodzenia, a deszcz powinien być słaby i krótkotrwały.

Nie tylko aura w niedzielę będzie nieprzyjemna. Tego dnia w dużej części kraju będzie również wyraźnie chłodniej i w wielu miejscach poniżej 20 stopni. Na północy, w centrum i zachodzie kraju termometry pokażą od 15 do około 18 st. C. Najcieplej będzie na krańcach wschodnich, jednak nie więcej niż 23-24 stopnie.

