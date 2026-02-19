Pogoda zmieni się nieodwracalnie. Potwierdzają się wcześniejsze prognozy

Prognozy są zgodne. Zimowa pogoda utrzyma się do weekendu, a potem wszystko się zmieni. Z zachodu napłynie masa ciepłego powietrza i w całym kraju zrobi się wiosennie. Pierwszą fazę ocieplenia odczujemy w sobotę, a w przyszłym tygodniu w ciągu dnia będzie nawet kilkanaście stopni ciepła. Czeka nas odwilż, a śnieg zacznie szybko się topić. Sroga zima do Polski już nie wróci.

Lodołamacz pracujący na skutym lodem akwenie, w tle widoczna mapa Polski z naniesionymi prognozami temperatur w północnej części kraju.
W weekend w Polsce nastąpi ocieplenie. Pod koniec przyszłego tygodnia śnieg może zniknąć z większości PolskiANDRZEJ SZKOCKI/POLSKA PRESS/EastNewsmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Nocne mrozy utrzymają się do końca tygodnia, po czym nastąpi znaczące ocieplenie w całej Polsce.
  • Od soboty temperatury będą dodatnie niemal w całym kraju, a śnieg zacznie szybko topnieć.
  • Według prognoz, powrót srogiej zimy do końca lutego jest bardzo mało prawdopodobny.
Prawie do końca tygodnia nocami będą nam towarzyszyć siarczysty, kilkunastostopniowy mróz. Zbliża się jednak prawdziwy przełom pogodowy. W całym kraju zrobi się cieplej. O ile w sobotę w ciągu dnia miejscami będzie jeszcze lekko na minusie, to od niedzieli wszędzie będzie powyżej zera.

Ostatnie zimowe dni. Potem poczujemy wiosnę

Kolejne prognozy pogody potwierdzają wcześniejsze wyliczenia: zimno i śnieżnie będzie do końca tego tygodnia.

Czwartek i piątek będą jeszcze zimnymi dniami, z temperaturami do około -5 stopni oraz lokalnymi opadami śniegu. Najzimniej będzie w nocy: do weekendu na południowym wschodzie mróz może sięgnąć -16, -15 stopni Celsjusza - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będą to jednak ostatnie tak silne mrozy w tym sezonie.

Mapy Polski prezentujące prognozowaną minimalną temperaturę powietrza na kolejne dni wraz z wartościami liczbowymi temperatur, przedstawione w różnych kolorach odcieni niebieskiego i zielonego w zależności od zakresu temperatur.
Mroźne noce potrwają do weekendu. W kolejnych dniach w większości kraju temperatury nawet po zmroku przeważnie będą dodatnieIMGWmateriał zewnętrzny

Od soboty w praktycznie całej Polsce temperatury będą dodatnie. Minimalny mróz może się w ciągu dnia utrzymać jedynie na północnym wschodzie: maksymalnie 3 st. C. Na zachodzie termometry pokażą już około 7 stopni.

Zamiast samego śniegu z czasem zacznie padać deszcz ze śniegiem i deszcz. W wielu miejscach mogą to być opady marznące powodujące gołoledź.

Druga połowa weekendu będzie jeszcze bardziej wiosenna. Wciąż na północy i wschodzie może padać deszcz ze śniegiem i śnieg, lecz na pozostałych terenach z ciemnych chmur popada sam deszcz. Na wschodzie cały czas trzeba będzie uważać na gołoledź.

    W weekendową noc na południowym wschodzie może być jeszcze pięć stopni poniżej zera, ale w pozostałych rejonach temperatury będą dodatnie. Niedziela będzie cieplejsza od soboty i przyniesie od 5 stopni w centrum do około 9 st. C na zachodzie. Najmniejszy możliwy mróz może się jeszcze utrzymać praktycznie tylko na południowym wschodzie.

    Będzie coraz cieplej. Kilkanaście stopni na plusie

    Przyszły tydzień to już zdecydowana dominacja wiosennej pogody. Choć wciąż lokalnie deszcz wymiesza się ze śniegiem, to aura będzie zdecydowanie deszczowa, w dodatku w całej Polsce.

    Temperatury będą jeszcze wyższe. W poniedziałek najcieplej będzie na południowym zachodzie: do 10 stopni Celsjusza, a w centrum koło 7. W pozostałych miejscach będzie nieco chłodniej, ale wszędzie powyżej zera.

    Kolorowe mapy Polski przedstawiające prognozy maksymalnej temperatury powietrza na kolejne dni lutego. Na każdej mapie cyfry i kolory informują o spodziewanych wartościach temperatury, od lekkiego mrozu po kilkanaście stopni Celsjusza.
    W przyszłym tygodniu w wielu miejscach będzie kilkanaście stopni ciepła - prognozuje IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

    W połowie przyszłego tygodnia na termometrach zobaczymy wartości bardziej kojarzące się z wiosną niż zimą. W środę w centrum może być 11-13, a na południowym zachodzie i zachodzie 15 stopni.

    Możliwe, że najcieplej będzie w okolicach piątku. Wówczas na zachodzie kraju temperatury mogą dochodzić nawet do około 16 stopni Celsjusza - wynika z najnowszej dziesięciodniowej prognozy udostępnionej przez IMGW.

    Mapa Polski i części sąsiednich krajów ilustrująca anomalię temperatur na poziomie 2 metrów nad ziemią względem normy z lat 1991-2020, z intensywnymi odcieniami czerwieni i czerni wskazującymi znacznie wyższą od normy temperaturę w lutym.
    Dodatnia anomalia temperatur w przyszłym tygodniu będzie będzie bardzo wysoka. Może być do około 16 stopni ciepłaWXChartsmateriał zewnętrzny

    Tak wyraźne ocieplenie sprawi, że śnieg dość szybko się stopi i z większości miejsc na nizinach może zniknąć praktycznie bez śladu.

      Pożegnajmy się ze śniegiem. Biało będzie praktycznie tylko w górach

      W czwartek na północy - miejscami na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach grubość pokrywy śnieżnej wynosi lokalnie około 30 cm, a w wielu miejscach przekracza 20. Od weekendu jednak, kiedy stopniowe ocieplenie stanie się faktem, grubość pokrywy na niżej położonych terenach będzie się zmniejszać z każdym dniem.

      O skali zanikania warstwy śniegu możemy się przekonać, obserwując prognozy pokrywy, opublikowane przez synoptyków IMGW.

      O ile pod koniec tego tygodnia poza górami w wielu rejonach widać jeszcze kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt centymetrów białego puchu, to w okolicach przyszłego weekendu śniegu na nizinach już praktycznie nie ma. Jedynie na północnym wschodzie miejscami w przyszłą sobotę może leżeć lokalnie kilka centymetrów śniegu.

      Mapa Polski z zaznaczonymi temperaturami dla różnych miast na tle gradientu kolorów prezentującego zmiany temperatur, po lewej stronie zaznaczone ujemne wartości kolorami niebieskimi i fioletowymi, po prawej łagodne, jednolite tło bez oznak mrozu.
      Porównanie prognozy grubości pokrywy śnieżnej w czwartek oraz pod koniec przyszłego tygodnia. W większości Polski zniknieIMGWmateriał zewnętrzny

      Najdłużej pokrywa śnieżna utrzyma się w górach oraz na terenach podgórskich.

      Wszystkie dostępne obecnie prognozy wskazują, że kolejne duże ochłodzenie już nie nastąpi. Może to oznaczać, że obecnie doświadczamy ostatnich zimowych zjawisk i co najmniej do końca lutego aura będzie zdecydowanie bardziej wiosenna.

      Może się nawet okazać, że ostatni tydzień miesiąca będzie wyraźnie cieplejszy niż zazwyczaj. W większości Polski może być o 3, a miejscami na południowym wschodzie nawet o ponad cztery stopnie cieplej niż zwykle o tej porze roku. Od początku marca temperatury powinny już być typowe dla tego okresu.

      Mapa Polski przedstawiająca prognozę anomalii średniej temperatury powietrza w stopniach Celsjusza względem lat 1991-2020 na kolejne tygodnie, różne regiony oznaczone kolorami ukazującymi przewidywane odchylenia temperatury.
      Końcówka lutego może być zdecydowanie cieplejsza niż zwykle - prognozuje IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

      Warto podkreślić, że jest to prognoza długoterminowa, która jest obarczona dużym ryzykiem błędu. Kolejne prognozy mogą się różnić od obecnej, więc warto na bieżąco śledzić aktualne doniesienia.

