W skrócie Prognozy wskazują na możliwość wystąpienia ekstremalnych upałów pod koniec lipca i na początku sierpnia, z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni Celsjusza.

W pierwszym tygodniu sierpnia może być tak gorąco, że zagrożony będzie rekord temperatur z końca czerwca.

Prognozy długoterminowe wskazują, że najbardziej dotknięte upałami mogą być regiony zachodniej Polski.

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Wcześniejsze prognozy wskazywały na powrót silnych upałów na przełomie lipca i sierpnia, jednak nie zakładały, że będą one tak ekstremalne jak pod koniec czerwca. Najnowsze wyliczenia wskazują jednak, że być może czeka nas powtórka, a temperatury przekroczą 40 stopni Celsjusza - wynika z danych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To będzie wielodniowy, gorący epizod.

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Najpierw jedno, potem drugie ocieplenie. Duże zmiany

"Po deszczowym i stosunkowo chłodnym piątku, z burzami na wschodzie, pogoda na sobotę i niedzielę się zmieni. Będzie pogodniej i ociepli się. W niedzielę temperatura wzrośnie do około 30 st. C, ale na zachodzie ponownie mogą wystąpić burze" - czytamy w prognozie IMGW na najbliższe siedem dni.

Ocieplenie nie potrwa zbyt długo, ponieważ ograniczy się do weekendu. W poniedziałek nastąpi kolejne pogorszenie warunków: będzie to "deszczowy, burzowy, wietrzny" dzień, z wyraźnie niższymi temperaturami: od 18 do 23 stopni.

To pogorszenie warunków potrwa przez dwa kolejne dni, które będą pochmurne, a w wielu regionach przelotnie popada deszcz. Zacznie się jednak znowu stopniowo ocieplać: we wtorek na zachodzie będzie do 25, a w środą już do 28 stopni Celsjusza.

Coraz większy wpływ na pogodę w naszym kraju będzie miał wyż i dzięki temu środa powinna już być słoneczna, a dzień później wrócą upały.

Czwartek również najgorętszy będzie na zachodzie i tam możemy zanotować do 31 stopni. W całej Polsce w ciągu dnia będzie powyżej 20 stopni, a w centrum synoptycy prognozują około 27 st. C. Pogoda będzie łagodna i słoneczna we wszystkich regionach.

Z każdym kolejnym dniem masa gorącego powietrza napływającego z zachodu coraz szczelniej będzie wypełniać nasz kraj. Możliwe, że pod koniec lipca upał odnotujemy w praktycznie całej Polsce.

Z czasem pod koniec lipca upał zapanuje w praktycznie wszystkich regionach Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Jeszcze bardziej upalnie zrobi się jednak w pierwszym tygodniu sierpnia. Niewykluczone, że wtedy znowu - tak jak pod koniec czerwca - nasz kraj zakryje prawdziwa kopuła gorąca, a tegoroczny upalny rekord będzie zagrożony.

Nawet 40 stopni w Polsce. Może paść nowy rekord

Po dość chłodnym, pochmurnym i deszczowym lipcu zmiana, jaka nastąpi w kolejnym miesiącu będzie znacząca. Nastaną słoneczne, upalne i słoneczne dni, zapewne czekają nas również tropikalne noce, podczas których temperatury nie spadną poniżej 20 stopni Celsjusza.

Jeśli obecne prognozy długoterminowe się potwierdzą, to pierwszy tydzień sierpnia wypełnią ekstremalne, afrykańskie upały. O skali zbliżającego się gorąca może świadczyć fakt, że miejscami na południu Polski wartości na termometrach mogą być nawet o 5 stopni wyższe od średniej wieloletniej dla tego okresu.

Początek sierpnia upłynie pod znakiem wyjątkowej dodatniej anomalii temperatury, sięgającej miejscami 5 stopni Celsjusza IMGW materiał zewnętrzny

Będą to upały dorównujące tym, z jakimi zmagaliśmy się w ostatnich dniach czerwca. Wówczas zanotowano historyczny wynik 40,5 st. C, który padł 28 czerwca w Słubicach. Nigdy wcześniej w historii pomiarów nie zanotowano w naszym kraju takiego gorąca, ale w sierpniu może się to zmienić.

W modelach pogodowych ECMWF widać, że na początku sierpnia na zachodzie wartości na termometrach przekroczą poziom 35-36 stopni Celsjusza.

Z zachodu napłynie fala afrykańskich upałów, które wypełnią większość kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Na dłuższy czas kopuła gorąca może zakryć nasz kraj, nie pozwalając masom gorącego powietrza się wydostać. Możliwe, że apogeum gorąca przypadnie na okres od 3 do 7 sierpnia.

W tym okresie w zachodniej połowie kraju upał może się zbliżyć do poziomu około 40 stopni Celsjusza, a lokalnie ta bariera może zostać przekroczona.

Początek przyszłego miesiąca może oznaczać temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Gorąc będzie na tyle intensywny, że pojawia się realne zagrożenie tym, że miejscami na zachodzie możemy zanotować nowy rekord pogodowy.

Uderzenie gorąca może potrwać co najmniej kilka dni i trzeba założyć, że ta fala upałów nie osłabnie wcześniej niż w drugim tygodniu sierpnia. Będzie to okres bardzo wymagającej pogody, niebezpiecznej zwłaszcza dla seniorów, dzieci i osób z chorobami przewlekłymi.

Ponieważ jest to prognoza długoterminowa, należy do niej podchodzić z dużą dozą ostrożności. Na dokładniejsze prognozy trzeba będzie jeszcze poczekać.

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