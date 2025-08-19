Pogoda zmieni się na lepsze. Kyra zapewni nam spokój i słońce

Możemy odetchnąć z ulgą. Rozległy wyż Kyra przejął kontrolę nad pogodą w Polsce. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się spokojną i słoneczną aurą. W żadnym miejscu kraju nie spadnie nawet kropla deszczu. Chłodniej zrobi się dopiero w nocy, wtedy też miejscami może pojawić się mgła.

Poranek okazał się dość chłodny i w wielu miejscach temperatura spadła poniżej 10 stopni. O godz. 7:00 najzimniej było w Kłodzku, gdzie zanotowano 7,5 st. C. Kolejne godziny będą jednak wyraźnie cieplejsze, w dodatku pogoda zrobi się bardzo przyjazna - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda sucha i wyżowa

Choć w poniedziałek oraz w nocy na północnym wschodzie warunki nie zachwycały i miejscami popadał słaby deszcz, wtorek przyniesie wyraźną poprawę. Polska znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu Kyra, co daje gwarancję spokojnej i przeważnie słonecznej pogody. Przez cały dzień nie będzie padać.

Zrobi się cieplej: nad morzem oraz w kotlinach kłodzkich będzie około 20 stopni, zaś wreszcie kraju w ciągu dnia na termometrach pojawią się wartości od 23 do 26 stopni Celsjusza.

Mapa temperatur powietrza w Polsce i krajach sąsiednich, prezentująca wartości od 17°C do 29°C, z najwyższymi temperaturami w południowo-zachodniej części kraju. Widoczne wyraźne zróżnicowanie termiczne, granice państw są zaznaczone cienkimi liniami.
Wtorek będzie słoneczny i w większości Polski ciepły. Chłodniej zrobi się w nocyWXChartsmateriał zewnętrzny

Dzięki wyżowi możemy liczyć nie tylko na wzrost temperatur, lecz również na słabsze podmuchy wiatru. Porywistych podmuchów możemy spodziewać się jedynie w rejonie Wybrzeża.

    Cieplej za dnia, ale w nocy powieje chłodem

    Za sprawą wyżu Kyra przez większość wtorku pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Sytuacja nieco zmieni się późnym południem, kiedy to z zachodu napłynie cieplejsza masa powietrza, co może spowodować uczucie duszności. Warunki mogą się wtedy pogorszyć do niekorzystnych.

    Mapa Polski z wyróżnionymi strefami warunków biometrycznych na dzień 19.08.2025, większość obszaru Polski oznaczona jako bardzo niekorzystne warunki, legenda z wyjaśnieniem oznaczeń kolorystycznych oraz symboli.
    Przez większość dnia warunki będą korzystne w praktycznie całej Polski, jednak z czasem ulegną one pogorszeniuIMGWmateriał zewnętrzny

    Po ciepłym i spokojnym dniu czeka nas dość chłodna noc, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam może być maksymalnie 9 stopni, a na terenach podgórskich nie więcej niż 7 st. C. W pozostałych częściach kraju będzie od 14 do 16 stopni Celsjusza. Lokalnie w kotlinach sudeckich mogą występować mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

