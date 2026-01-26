W skrócie W setkach szkół w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim odwołano zajęcia z powodu złych warunków pogodowych.

W wielu regionach wstrzymano lub opóźniono kursy pociągów z powodu oblodzonej sieci trakcyjnej.

Rodziców wezwano do zachowania szczególnej ostrożności podczas odbierania dzieci ze szkół.

W Wielkopolsce z powodu złej pogody odwołano lekcje w około 240 szkołach - poinformowało Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Z powodu marznącego deszczu dojazdy i dojście do wielu placówek są bardzo utrudnione. Z powodu złych warunków zamknięto również szkoły w innych miastach.

Setki szkół bez zajęć. To nie "wygoda" ani "panika"

Niebezpieczna gołoledź powoduje coraz więcej utrudnień na zachodzie i północnym zachodzie kraju. W wielu miejscach jest na tyle ślisko, że zdecydowano się na zamknięcie szkół.

"Z wielu szkół i placówek w województwie napływają dziś informacje o odwołanych lub zawieszonych zajęciach. Łącznie dotyczy to ok. 240 szkół i placówek. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie delegatury w Pile oraz na obszarze działania Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, szczególnie w powiecie szamotulskim i obornickim" - podaje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

"Zawieszenie zajęć to nie "wygoda" ani "panika". To narzędzie na sytuacje, w których realnie chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników szkoły - podkreśla kuratorium.

Choć część szkół pozostanie zamknięta przez cały dzień, w wielu placówkach odwołano jedynie kilka pierwszych lekcji.

Utrudnienia w Świnoujściu i Gryfinie. Odwołane zajęcia

W Świnoujściu część dyrektorów szkół zdecydowała się odwołać zajęcia. Normalnie funkcjonują natomiast tamtejsze przedszkola - informuje miejscowy urząd miasta. Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych apelują do rodziców o ostrożność podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

Z niebezpieczną gołoledzią zmaga się również Gryfino. Odwołane zostały tam zajęcia w szkołach, ale "wszystkie placówki zapewniają jednak funkcję opiekuńczo-wychowawczą" - podkreśla gmina w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

Marznące opady powodują, że w wielu miejscach jest ślisko i niebezpiecznie. Odwołane oraz opóźnione są niektóre kursy pociągów na północnym zachodzie Polski.

Nie kursują pociągi. "Podejmowane są wszelkie możliwe działania"

Z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej wstrzymano ruch kolejowy między dużymi miastami na dwóch ważnych kierunkach:

w Wielkopolsce : obecnie wstrzymany jest ruch na linii Wrocław-Poznań , między Starym Bojanowem a Czempiniem, a także między Wrześnią a Jarocinem oraz Bukiem a Zbąszynkiem;

w Zachodniopomorskim: nie kursują pociągi na liniach Wrocław-Szczecin na odcinku Kowalów-Szczecin Port Centralny, Poznań-Szczecin, na odcinku Stargard-Szczecin Dąbie, Świnoujście-Szczecin, Świnoujście-Szczecin Dąbie oraz Szczecinek-Białogard, na odcinku Białogard-Kołobrzeg.

Choć pozostałe linie kolejowe są przejezdne, Polskie Linie Kolejowe zastrzegają, że "pociągi mogą doznawać opóźnień".

"Podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej przywrócić rozkładową organizację ruchu: pracują ekipy techniczne, dysponowano pociągi sieciowe" - napisało PKP TLK w komunikacie.

Według wcześniejszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zagrożenie gołoledzią na północnym zachodzie może się utrzymać co najmniej do południa, jednak w wielu miejscach na północy kraju z trudnymi warunkami trzeba się liczyć również po południu.

