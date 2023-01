Z prognoz IMGW wynika, że pogoda w poniedziałek w Polsce będzie pochmurna. Należy się spodziewać niewielkiego ochłodzenia.

- W poniedziałek wiatr nie będzie już tak dokuczliwy, jak pod koniec tygodnia. Na południowym wschodzie zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami i tam będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem - przekazała Dorota Pacocha z IMGW.

Pogoda w Polsce. Temperatura spadnie, pojawi się śnieg

Jak dodała, w Karpatach będzie padał śnieg, dając kilkucentymetrowy przyrost pokrywy śnieżnej. Z kolei w Bieszczadach może spaść do siedmiu centymetrów śniegu. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie prognozujemy przelotne, słabe opady deszczu - podkreśliła synoptyk.

- Temperatura maksymalna wyniesie od dwóch stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 5-6 w centrum, na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z kierunków południowych. W obszarach podgórskich prędkość wiatru może dochodzić do 55 km/h, a wysoko w górach do 80-90 km/h - powiedziała Pacocha.