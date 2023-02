Pogoda w Polsce wkróce zmieni się na lepsze. Jak donosi serwis fanipogody.pl, do naszego kraju zbliża się "eksplozja ciepła".

Pogoda w Polsce. Nadchodzi "eksplozja ciepła"

Jej początki odczujemy już w najbliższych godzinach. "Na termometrach zobaczymy nawet 10-14 st. Celsjusza. Najcieplejszym dniem w tygodniu okaże się czwartek, 23 lutego" - czytamy.

Jak podkreślono, zmiana w pogodzie to pierwsze oznaki fenologicznego przedwiośnia. Jednak radość z ocieplenia będzie tylko chwilowa.

"Już w piątek wkroczy chłodniejsze powietrze i nad krajem pojawią się strefy frontowe. Padać jednak zacznie na zachodzie i północy u schyłku czwartku" - zaznaczono.

Ochłodzenie pogłębi się jeszcze w sobotę i niedzielę 26 lutego, ponieważ docierać zacznie do nas powietrze pochodzenia arktycznego. "Przełom miesięcy przyniesie temperatury okresami niższe, niż średnia wieloletnia. Nie przełoży się to jednak na to, żeby luty 2023 r. zapisał się jako chłodny" - podkreślono.

Pogoda. Najnowsza prognoza na czwartek

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Wschodnia oraz Wyspy Brytyjskie będą w zasięgu wyżów z centrami nad Ukrainą i Atlantykiem. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże z układami frontów atmosferycznych.

Przeważający obszar Polski będzie w obszarze wyżu znad Ukrainy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Zachodnie krańce kraju dostaną się pod wpływ płytkiej zatoki niżowej znad Niemiec i tam zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.