Jak przekazała Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę nad Polską będą utrzymywały się masy chłodnego powietrza arktycznego. Od południowego zachodu zacznie się nasuwać płytka zatoka niżowa. Oznacza to, że pogoda w Polsce będzie mroźna.

Pogoda. Śnieg i mróz w środę

Synoptyk dodała, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na Pomorzu. Miejscami słabe opady śniegu. Na północnym wschodzie kraju śnieg spadnie rano, a na południu i południowym zachodzie w godzinach popołudniowych.

- Rano będą jeszcze zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, minus 4 w centrum, do zera na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na północy i południu może być porywisty. Na Podkarpaciu i rejonach podgórskich może wiać z prędkością do 60 km/h. W Tatrach i Sudetach prognozowane są zawieje i zamiecie - powiedziała Dorota Pacocha.

W nocy zachmurzenie przeważnie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 13 stopni na północnym wschodzie i północy do około minus 5 na południu. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków południowych. Lokalnie będą występowały silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, głównie na północy kraju.