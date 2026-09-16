Od rana w środę na południowych i zachodnich krańcach Dolnego Śląska obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiele wskazuje na to, że pogoda pogorszy się na większym obszarze, ponieważ pojawiły się kolejne alerty pogodowe.

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Pogoda szybko się zmieni. Alert IMGW w kolejnych miejscach

Najnowsze wyliczenia synoptyków potwierdzają wcześniejsze prognozy, wskazujące, że pogorszenie warunków nastąpi późnym popołudniem i wieczorem.

"Z północnego zachodu w głąb kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Za nim napływa zdecydowanie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Na północnym zachodzie kraju temperatura wyraźnie się obniżyła. Wraz z przemieszczaniem się frontu w głąb Polski chłodniejsze powietrze będzie stopniowo obejmować kolejne regiony kraju" - informuje IMGW w serwisie X. Wraz z frontem nadejdą burze z ulewami.

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Wyraźnie powiększył się teren zagrożony załamaniem pogody. W środę po południu pojawiły się kolejne komunikaty IMGW. Teraz żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

dolnośląskim (bez krańców północno-zachodnich);

południowych rejonach wielkopolskiego ;

zachodnich krańcach łódzkiego ;

zachodnich i południowych rejonach opolskiego ;

południowo-zachodnich krańcach śląskiego (te ostrzeżenie dotyczą tylko intensywnych opadów deszczu).

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami oraz intensywnymi opadami deszczu na południowym zachodzie IMGW materiał zewnętrzny

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy grad" - czytamy w treści ostrzeżeń.

Najpierw ostrzeżenia te wejdą w życie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce - tam nastąpi to o godz. 16:00 i 17:30. Z kolei w południowej części Opolszczyzny i Śląska alerty IMGW będą obowiązywać od godz. 19:30 i 23:00.

Burze i ulewy w wielu miejscach potrwają jeszcze długo po zachodzie słońca.

Ulewy i burze po zachodzie słońca. To nie będzie spokojna noc

Noc ze środy na czwartek utrzyma się duże zachmurzenie, i to w wielu miejscach. Większych przejaśnień można się spodziewać jedynie na na krańcach południowo-wschodnich i na północnym zachodzie.

Najsilniejsze ulewy podczas burz i nie tylko utrzymają się na wschodzie Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie, a także w południowej Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej i na Śląsku. Tam może spaść do 20-30, a lokalnie do 35 litrów wody na metr kwadratowy.

Deszczowo w nocy będzie również w pasie rozciągającym się od zachodniej Wielkopolski przez Kujawy, część Ziemi Łódzkiej, Mazowsze, Suwalszczyznę po Podlasie, gdzie miejscami napada do 15 litrów wody na metr kwadratowy.

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