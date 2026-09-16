Pogoda załamie się przed końcem dnia. Potem nie będzie lepiej

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zacznie padać i nie przestanie nawet po zachodzie słońca. Intensywne, wielogodzinne ulewy przyniosą burze, które utworzą się nad dużą częścią południowo-zachodniej Polski. Specjaliści IMGW wystosowali kolejne ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Burze z ulewami w południowo-zachodniej Polsce zaczną się wieczorem i utrzymają w nocy. IMGW wydał nowe ostrzeżenia
Pięć województw objętych jest ostrzeżeniami IMGW pierwszego stopnia z powodu burz z intensywnymi opadami deszczujohndwilliams/123rf/IMGWmateriał zewnętrzny

Od rana w środę na południowych i zachodnich krańcach Dolnego Śląska obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiele wskazuje na to, że pogoda pogorszy się na większym obszarze, ponieważ pojawiły się kolejne alerty pogodowe.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda szybko się zmieni. Alert IMGW w kolejnych miejscach

Najnowsze wyliczenia synoptyków potwierdzają wcześniejsze prognozy, wskazujące, że pogorszenie warunków nastąpi późnym popołudniem i wieczorem.

"Z północnego zachodu w głąb kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Za nim napływa zdecydowanie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Na północnym zachodzie kraju temperatura wyraźnie się obniżyła. Wraz z przemieszczaniem się frontu w głąb Polski chłodniejsze powietrze będzie stopniowo obejmować kolejne regiony kraju" - informuje IMGW w serwisie X. Wraz z frontem nadejdą burze z ulewami.

Wyraźnie powiększył się teren zagrożony załamaniem pogody. W środę po południu pojawiły się kolejne komunikaty IMGW. Teraz żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

  • dolnośląskim (bez krańców północno-zachodnich);
  • południowych rejonach wielkopolskiego;
  • zachodnich krańcach łódzkiego;
  • zachodnich i południowych rejonach opolskiego;
  • południowo-zachodnich krańcach śląskiego (te ostrzeżenie dotyczą tylko intensywnych opadów deszczu).
Zaznaczony na żółto obszar południowo-zachodniej Polski obejmuje województwo dolnośląskie i opolskie, reszta kraju przedstawiona w kolorze białym, z wyraźnymi granicami administracyjnymi.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami oraz intensywnymi opadami deszczu na południowym zachodzieIMGWmateriał zewnętrzny

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy grad" - czytamy w treści ostrzeżeń.

Najpierw ostrzeżenia te wejdą w życie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce - tam nastąpi to o godz. 16:00 i 17:30. Z kolei w południowej części Opolszczyzny i Śląska alerty IMGW będą obowiązywać od godz. 19:30 i 23:00.

Burze i ulewy w wielu miejscach potrwają jeszcze długo po zachodzie słońca.

Zobacz również:

W wielu miejscach będzie ciepło i słonecznie, jednak na zachodzie po południu pojawią się burze z silniejszym wiatrem, ulewami i lokalnym gradobiciem - ostrzega IMGW
Polska

Front wytnie z Polski fragment dobrej pogody. Umieści w nim burze i ulewy

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Ulewy i burze po zachodzie słońca. To nie będzie spokojna noc

Noc ze środy na czwartek utrzyma się duże zachmurzenie, i to w wielu miejscach. Większych przejaśnień można się spodziewać jedynie na na krańcach południowo-wschodnich i na północnym zachodzie.

Najsilniejsze ulewy podczas burz i nie tylko utrzymają się na wschodzie Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie, a także w południowej Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej i na Śląsku. Tam może spaść do 20-30, a lokalnie do 35 litrów wody na metr kwadratowy.

Deszczowo w nocy będzie również w pasie rozciągającym się od zachodniej Wielkopolski przez Kujawy, część Ziemi Łódzkiej, Mazowsze, Suwalszczyznę po Podlasie, gdzie miejscami napada do 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Zobacz również:

Najbliższe dni będą chłodne, pochmurne i miejscami deszczowe. Temperatury w wielu regionach spadną do kilkunastu stopni
Polska

Temperatury na równi pochyłej. Wkrótce osiągną wyjątkowo niski poziom

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Polityczny WF": Kasa od Krala i wypad na Ibizę. PiS-owi zabrakło ostrożności?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze