W związku z burzami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek po południu wydał nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obejmują one południowo-wschodnią część kraju i wejdą w życie w nocy. Tam pogoda miejscami może być niebezpieczna.

Tam w nocy mogą się pojawić burze niosące ulewy do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalnie mały grad . Może im towarzyszyć również silny wiatr, osiągający w porywach do 75 km/h.

Burze będą się pojawiać głównie od rana do wczesnego popołudnia. W wielu miejscach przelotnie popada deszcz, który w trakcie burz może przynieść do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami może też padać grad o średnicy do około 2 cm. Wiatr może osiągać w porywach do 60 km/h.