Pogoda zaczyna się załamywać. Niemal cała Polska w komunikatach

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zagrożenie wichurami staje się realne. IMGW wydał nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla praktycznie całej Polski. Wolne od nich są tylko niektóre tereny na południu kraju. Żółte alerty pojawią się nie tylko w piątek.

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Wichury i ulewy w piątek zanotujemy w wielu miejscach, a zwłaszcza w północnej Polsce. Wydano nowe alerty IMGW
W piątek we wszystkich województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatremCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Od piątkowego poranka Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed ulewami na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i w dużej części województwa warmińsko-mazurskiego. Niedługo później pojawiły się kolejne, tym razem związane z wichurami.

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"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h" - czytamy treści ostrzeżeń pierwszego stopnia wydanych przez IMGW w piątek przed południem dla prawie całej Polski.

Ostrzeżenia te rozciągają się od północy przez centrum do południa kraju, a jedynymi obszarami wolnymi od żółtych alertów są południowe rejony Podkarpacia i Małopolski.

Mapa Polski z podziałem administracyjnym na województwa, w większości pokryta kolorem żółtym, z wyjątkiem województwa podkarpackiego i części małopolskiego oraz śląskiego oznaczonych na biało.
W piątek z powodu prognozowanych silnych porywów wiatru żółte ostrzeżenia obowiązują w praktycznie całym krajuIMGWmateriał zewnętrzny

Porywisty wiatr zacznie mocniej dawać się we znaki mieszkańcom licznych regionów w drugiej połowie dnia. Ostrzeżenia przed tym zjawiskiem wejdą w życie późnym popołudniem i wieczorem, przeważnie od godz. 16:00-18:00 i utrzymają się do późnego wieczora lub pierwszej połowy nocy.

Mapa prezentuje prognozowane porywy wiatru w kilometrach na godzinę dla obszaru Polski i krajów sąsiednich, z największą intensywnością zarejestrowaną w zachodniej części kraju, gdzie dominuje kolor pomarańczowo-czerwony, wskazujący na silne porywy, po...
Silny wiatr odczujemy pod koniec dnia w zdecydowanej większości kraju - wynika z prognoz IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Miejscami wraz z silnym wiatrem będą występować burze.

Porywisty wiatr i burze nie skończą się wraz z zachodem słońca. Trudne warunki, wymagające nowych ostrzeżeń najpewniej utrzymają się również w weekend.

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Deszcze, wichury oraz lokalnie burze wrócą w weekend - wynika z prognoz IMGW. Wiele wskazuje na to, że w sobotę część tych zjawisk będzie na tyle silna, że może powodować realne zagrożenie.

Na sobotę eksperci IMGW planują wystosować kolejne ostrzeżenia pierwszego stopnia, tym razem dla północnej połowy Polski. Ze względu na burze żółte ostrzeżenia mają objąć województwa:

  • zachodniopomorskie;
  • pomorskie;
  • kujawsko-pomorskie;
  • warmińsko-mazurskie.

Kolejne ostrzeżenia, tym razem dotyczące silnego wiatru, w sobotę obejmą województwa:

  • lubuskie;
  • wielkopolskie;
  • północne powiaty zachodniopomorskiego;
  • północną część pomorskiego;
  • warmińsko-mazurskie;
  • mazowieckie;
  • podlaskie.

Obecnie na niedzielę synoptycy nie planują wydać kolejnych ostrzeżeń pogodowych, jednak sytuacja jest dynamiczna i nie można wykluczyć, że z czasem również wtedy takie komunikaty się pojawią.

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