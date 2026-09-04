Od piątkowego poranka Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed ulewami na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i w dużej części województwa warmińsko-mazurskiego. Niedługo później pojawiły się kolejne, tym razem związane z wichurami.

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Wiatr nabierze mocy. Wieczorem pogoda może być groźna

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h" - czytamy treści ostrzeżeń pierwszego stopnia wydanych przez IMGW w piątek przed południem dla prawie całej Polski.

Ostrzeżenia te rozciągają się od północy przez centrum do południa kraju, a jedynymi obszarami wolnymi od żółtych alertów są południowe rejony Podkarpacia i Małopolski.

W piątek z powodu prognozowanych silnych porywów wiatru żółte ostrzeżenia obowiązują w praktycznie całym kraju IMGW materiał zewnętrzny

Porywisty wiatr zacznie mocniej dawać się we znaki mieszkańcom licznych regionów w drugiej połowie dnia. Ostrzeżenia przed tym zjawiskiem wejdą w życie późnym popołudniem i wieczorem, przeważnie od godz. 16:00-18:00 i utrzymają się do późnego wieczora lub pierwszej połowy nocy.

Silny wiatr odczujemy pod koniec dnia w zdecydowanej większości kraju - wynika z prognoz IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Miejscami wraz z silnym wiatrem będą występować burze.

Porywisty wiatr i burze nie skończą się wraz z zachodem słońca. Trudne warunki, wymagające nowych ostrzeżeń najpewniej utrzymają się również w weekend.

Kolejny dzień bez większej poprawy. Nowe alerty IMGW w gotowości

Deszcze, wichury oraz lokalnie burze wrócą w weekend - wynika z prognoz IMGW. Wiele wskazuje na to, że w sobotę część tych zjawisk będzie na tyle silna, że może powodować realne zagrożenie.

Na sobotę eksperci IMGW planują wystosować kolejne ostrzeżenia pierwszego stopnia, tym razem dla północnej połowy Polski. Ze względu na burze żółte ostrzeżenia mają objąć województwa:

zachodniopomorskie ;

pomorskie ;

kujawsko - pomorskie ;

warmińsko-mazurskie.

Kolejne ostrzeżenia, tym razem dotyczące silnego wiatru, w sobotę obejmą województwa:

lubuskie ;

wielkopolskie ;

północne powiaty zachodniopomorskiego ;

północną część pomorskiego ;

warmińsko - mazurskie ;

mazowieckie ;

podlaskie.

Obecnie na niedzielę synoptycy nie planują wydać kolejnych ostrzeżeń pogodowych, jednak sytuacja jest dynamiczna i nie można wykluczyć, że z czasem również wtedy takie komunikaty się pojawią.

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