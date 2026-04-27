W poniedziałek Polska znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu Volker. To znaczy, że pogoda się uspokoi, choć nie wszędzie. Miejscami cały czas będzie chłodno i nawet w najcieplejszych godzinach dnia poniżej 10 stopni - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie może również popadać deszcz, miejscami wymieszany ze śniegiem.

Po tysiącach interwencji wyraźna zmiana. Nadeszło uspokojenie

Weekend był bardzo nieprzyjemny, a miejscami wręcz niebezpieczny, przede wszystkim z powodu silnego wiatru. Do godz. 21:00 w niedzielę strażacy w całej Polsce podjęli 2606 interwencji związanych z usuwaniem skutków tego żywiołu.

Dzięki wyżowi Volker w poniedziałek wiatr nie powinien już stwarzać tak dużego zagrożenia i przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Mocniej powieje we wschodniej połowie kraju, choć tam również nie będzie tak silny jak w weekend.

Pogoda w ciągu dnia w dużej części kraju będzie dość spokojna, jednak na wschodzie, w centrum, a wieczorem również na zachodzie pojawi się więcej chmur.

Bardziej wymagających warunków mogą się spodziewać mieszkańcy Podlasia i Mazur, gdzie miejscami może przelotnie popadać deszcz lub deszcz ze śniegiem. Nie będą to jednak zbyt intensywne opady.

Rozwiń

Najchłodniej w poniedziałek będzie na północnym wschodzie oraz nad morzem: do 8-10 stopni Celsjusza. W centrum będzie około 13, a na zachodzie i miejscami na południu do 15-16 stopni.

Poniedziałek będzie chłodny na północy i wschodzie - tam miejscami nie będzie więcej niż 10 stopni w ciągu dnia WXCharts materiał zewnętrzny

Więcej spokoju w pogodzie. Po zachodzie słońca lokalny mróz

Dzięki wyżowi pogoda w zdecydowanej większości kraju będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Gorzej pod tym względem będzie na wschodzie i północnym wschodzie Polski, gdzie z powodu silniejszych porywów wiatru warunki będą niekorzystne.

W prawie całej Polsce w poniedziałek będą panowały korzystne warunki IMGW materiał zewnętrzny

Spokojna i wyżowa aura utrzyma się nie tylko za dnia, lecz również po zmroku. Nigdzie nie powinno już padać, jednak wrócą przymrozki, które na północnym wschodzie i lokalnie na terenach podgórskich mogą sięgnąć -4 stopni. W nocy wiatr na ogół będzie słaby.

-----

Internetowa zbiórka na rzecz dzieci Polsat News Polsat News