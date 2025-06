" Pierwsza połowa tygodnia już za nami, co oznacza, że będzie coraz cieplej " - zapewniają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w mediach społecznościowych. W ciągu dnia będziemy mieli szansę na odpoczynek od niekorzystnej aury.

Chociaż słońca nie zabraknie, miejscami zrobi się dość chłodno, zwłaszcza na północnym wschodzie, Podhalu oraz nad morzem, gdzie w ciągu dnia będzie do 16 stopni. Nieco cieplej będzie w centrum: około 20 st. C, a najprzyjemniej na zachodzie Polski, gdzie można liczyć na maksymalnie do 23 stopni Celsjusza.