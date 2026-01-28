Okres odwilży w Polsce powoli dobiega końca. Co prawda wciąż w wielu miejscach temperatura będzie jeszcze dodatnia, jednak na północy znowu zrobi się mroźnie, a w nocy mróz się nasili - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW prognozuje nieprzyjemną środę. Śniegu nie zabraknie

Na wyżową, spokojną pogodę jeszcze poczekamy. W Polsce wciąż na aurę będą wpływać niże, więc pogoda nie wszędzie będzie przyjazna. W wielu miejscach będzie pochmurnie, z większymi przejaśnieniami.

Lokalnie słabo popada śnieg - rano biało zrobiło się między innymi na terenie Warszawy i we wschodniej części Mazowsza. W ciągu dnia na południu oraz nad morzem popada również deszcz ze śniegiem.

W dużej części kraju rano trzeba uważać na gęste mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Dodatkowo w centrum i na wschodzie mogą to być mgły marznące, więc lokalnie na drogach może być ślisko. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

Najwcześniej stopniowe ochłodzenie odczują mieszkańcy północnej i północno-wschodniej Polski. Tam w środę będzie do -5, a na Kaszubach do -3 stopni Celsjusza. W centrum w ciągu dnia będzie około zera, a najcieplejszym rejonem będzie południe kraju, gdzie synoptycy IMGW spodziewają się 3-4 stopni na plusie.

W północno-wschodniej Polsce zacznie się robić chłodniej. W nocy ze środy na czwartek tam mróz może sięgnąć kilkunastu stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Mocniejsze podmuchy wiatru mogą się dać we znaki mieszkańcom podgórskich rejonów Podkarpacia - tam porywy mogą osiągać do 60 km/h. Wysoko w Tatrach powieje ze zbliżoną mocą, a w Bieszczadach podmuchy mogą osiągać do 80 km/h. W Tatrach możliwe będą zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda niezbyt nam sprzyja. W nocy wróci siarczysty mróz

Ponieważ będzie przeważnie pochmurnie i mokro, w warunki w Polsce przeważnie będą niekorzystne. Jedynie na zachodzie i w centrum przejściowo mogą być obojętne.

W środę w większości Polski pogoda nie będzie korzystnie wpływać na nasz organizm IMGW materiał zewnętrzny

Najbliższa noc może się okazać nie tylko mroźna, ale też śnieżna, szczególnie na południowym wschodzie. Na terenach podgórskich i w Karpatach grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o około 5 cm.

Po zmroku najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie mróz może osiągnąć -13, -10 stopni. Na północy będzie do -9, -7 st. C, a w centrum od -6 do -3 stopni. Niewykluczone, że noc będzie mroźna w całym kraju.

