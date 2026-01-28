Pogoda wyraźnie zaczyna zmieniać kurs. Zima powoli odzyskuje moc

Jakub Wojciechowski

Sypnęło śniegiem, a mróz zaczyna rozpychać się w Polsce. W środę odczujemy pierwsze oznaki powrotu silniejszej zimy. Zrobi się mroźnie w ciągu dnia, a warunki w wielu miejscach będą bardziej wymagające. Po zmroku do naszego kraju wrócą silne, kilkunastostopniowe mrozy.

Pług odśnieżający ulicę w trakcie intensywnych opadów śniegu, obok pieszy idący chodnikiem. W lewym górnym rogu zdjęcia mapa Polski z zaznaczonymi regionami objętymi alertem pogodowym.
Od rana w centrum i na wschodzie Polski mocniej sypie śniegiem. Oprócz tego czekają nas mrozy, które nasilą się po zmrokuSławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Okres odwilży w Polsce powoli dobiega końca. Co prawda wciąż w wielu miejscach temperatura będzie jeszcze dodatnia, jednak na północy znowu zrobi się mroźnie, a w nocy mróz się nasili - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW prognozuje nieprzyjemną środę. Śniegu nie zabraknie

Na wyżową, spokojną pogodę jeszcze poczekamy. W Polsce wciąż na aurę będą wpływać niże, więc pogoda nie wszędzie będzie przyjazna. W wielu miejscach będzie pochmurnie, z większymi przejaśnieniami.

Lokalnie słabo popada śnieg - rano biało zrobiło się między innymi na terenie Warszawy i we wschodniej części Mazowsza. W ciągu dnia na południu oraz nad morzem popada również deszcz ze śniegiem.

W dużej części kraju rano trzeba uważać na gęste mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Dodatkowo w centrum i na wschodzie mogą to być mgły marznące, więc lokalnie na drogach może być ślisko. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

Najwcześniej stopniowe ochłodzenie odczują mieszkańcy północnej i północno-wschodniej Polski. Tam w środę będzie do -5, a na Kaszubach do -3 stopni Celsjusza. W centrum w ciągu dnia będzie około zera, a najcieplejszym rejonem będzie południe kraju, gdzie synoptycy IMGW spodziewają się 3-4 stopni na plusie.

Kolorowa mapa Europy ilustrująca anomalie temperatur na poziomie 1,2 metra nad ziemią względem średniej z lat 1991-2020, z wyraźnym podziałem na regiony cieplejsze i zimniejsze oraz legendą wskazującą stopień odchylenia temperatury.
W północno-wschodniej Polsce zacznie się robić chłodniej. W nocy ze środy na czwartek tam mróz może sięgnąć kilkunastu stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Mocniejsze podmuchy wiatru mogą się dać we znaki mieszkańcom podgórskich rejonów Podkarpacia - tam porywy mogą osiągać do 60 km/h. Wysoko w Tatrach powieje ze zbliżoną mocą, a w Bieszczadach podmuchy mogą osiągać do 80 km/h. W Tatrach możliwe będą zamiecie i zawieje śnieżne.

    Ponieważ będzie przeważnie pochmurnie i mokro, w warunki w Polsce przeważnie będą niekorzystne. Jedynie na zachodzie i w centrum przejściowo mogą być obojętne.

    Mapa biometeorologiczna Polski z podziałem na regiony o różnym wpływie warunków atmosferycznych na organizm człowieka, obszary oznaczone różnymi odcieniami czerwieni i różu wskazują poziom oddziaływania biometeo oraz objaśnienia legendy po prawej stronie.
    W środę w większości Polski pogoda nie będzie korzystnie wpływać na nasz organizmIMGWmateriał zewnętrzny

    Najbliższa noc może się okazać nie tylko mroźna, ale też śnieżna, szczególnie na południowym wschodzie. Na terenach podgórskich i w Karpatach grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o około 5 cm.

    Po zmroku najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie mróz może osiągnąć -13, -10 stopni. Na północy będzie do -9, -7 st. C, a w centrum od -6 do -3 stopni. Niewykluczone, że noc będzie mroźna w całym kraju.

