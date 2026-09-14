Pogoda wyciśnie z chmur więcej deszczu. Możliwe także burze

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

"Od południa do późnego popołudnia" - w tej części dnia może zagrzmieć. Burze, jeśli się pojawią, nie będą jednak zbyt silne. Większą niedogodnością może być deszcz, którego najwięcej trzeba się spodziewać na południu kraju. Na ocieplenie w poniedziałek nie mamy co liczyć.

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Turyści wypoczywają na Rusinowej Polanie w Tatrach. W poniedziałek w większości kraju będzie pochmurnie i dość chłodno
Nad dużą częścią kraju zawisną deszczowe chmury. Z czasem na południu i zachodzie pojawi się jednak więcej słońcaPAP/Grzegorz Momot/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

"Nowy tydzień rozpoczynamy z przewagą chmur i przelotnymi opadami deszczu" - napisali specjaliści Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie pogody na poniedziałek. Możliwe nawet, że w drugiej połowie dnia pojawią się burze.

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Pogoda nie będzie stabilna przez cały dzień. W poniedziałek będzie pochmurnie, choć po południu na zachodzie pojawią się większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia.

Zrobi się deszczowo w wielu miejscach, a na południu suma opadów może lokalnie sięgnąć około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Burze mogą się pojawić w pasie "od północy i północnego wschodu, przez centrum, po południe Polski" - prognozuje IMGW.

Mapa pogodowa Polski z zaznaczonymi intensywnymi strefami opadów deszczu, skupionymi głównie na południu, centrum oraz północnym wschodzie kraju, przedstawiona w kolorach wskazujących natężenie opadów.
W poniedziałek będzie pochmurnie i deszczowo, w dodatku nie można wykluczyć pojawienia się słabych burzWXChartsmateriał zewnętrzny

Burze mogą się one rozwijać lokalnie "od południa do późnego popołudnia". Jeśli się pojawią, to nie będą zbyt silne, a raczej "niewielkie, lokalne i krótkotrwałe" - czytamy w prognozie. Specjaliści na poniedziałek nie planują z tego powodu wydania ostrzeżeń.

Jak na pierwszą połowę września temperatury nie będą zbyt imponujące.

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Początek nowego tygodnia będzie dość chłodny. W poniedziałek w większości Polski będzie od 17 do najwyżej 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie nad morzem oraz na terenach podgórskich Karpat: około 15-16 stopni.

Mapa Europy z wyraźnym podziałem na regiony o znacznych odchyleniach temperatur – zachodnia i południowo-zachodnia część kontynentu oznaczona czerwonymi odcieniami, wskazującymi dużo wyższe temperatury niż norma, podczas gdy centralno-wschodnia Europa ...
Temperatury nawet w najcieplejszych rejonach w ciągu dnia nie powinny być wyższe niż 20 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

Z powodu pochmurnej i deszczowej aury trzeba się liczyć z niekorzystnymi warunkami. Z czasem jednak, szczególnie na północy, warunki zmienią się na obojętne i pozostaną taki mi do wieczora.

Mapa Polski z prognozą biometu na 14 września 2026 roku, na której większość obszaru oznaczona jest kolorem różowym jako bardzo niekorzystny, z zaznaczonymi głównymi szlakami biometu i objaśnieniami legendy po prawej stronie.
Przez większość dnia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Nieco lepiej pod tym względem może być w północnej PolsceIMGWmateriał zewnętrzny

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że nie powieje zbyt mocno, więc temperatura odczuwalna nie powinna być niższa od tej wskazanej przez termometry.

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