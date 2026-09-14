"Nowy tydzień rozpoczynamy z przewagą chmur i przelotnymi opadami deszczu" - napisali specjaliści Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie pogody na poniedziałek. Możliwe nawet, że w drugiej połowie dnia pojawią się burze.
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Pogoda nie będzie stabilna przez cały dzień. W poniedziałek będzie pochmurnie, choć po południu na zachodzie pojawią się większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia.
Zrobi się deszczowo w wielu miejscach, a na południu suma opadów może lokalnie sięgnąć około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Burze mogą się pojawić w pasie "od północy i północnego wschodu, przez centrum, po południe Polski" - prognozuje IMGW.
Burze mogą się one rozwijać lokalnie "od południa do późnego popołudnia". Jeśli się pojawią, to nie będą zbyt silne, a raczej "niewielkie, lokalne i krótkotrwałe" - czytamy w prognozie. Specjaliści na poniedziałek nie planują z tego powodu wydania ostrzeżeń.
Jak na pierwszą połowę września temperatury nie będą zbyt imponujące.
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Początek nowego tygodnia będzie dość chłodny. W poniedziałek w większości Polski będzie od 17 do najwyżej 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie nad morzem oraz na terenach podgórskich Karpat: około 15-16 stopni.
Z powodu pochmurnej i deszczowej aury trzeba się liczyć z niekorzystnymi warunkami. Z czasem jednak, szczególnie na północy, warunki zmienią się na obojętne i pozostaną taki mi do wieczora.
Pewnym pocieszeniem może być fakt, że nie powieje zbyt mocno, więc temperatura odczuwalna nie powinna być niższa od tej wskazanej przez termometry.
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