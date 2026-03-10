W skrócie Marzec do tej pory był ciepły i słoneczny, jednak w drugiej połowie miesiąca spodziewane są burze, większa ilość deszczu i ochłodzenie.

Prognozy IMGW wskazują, że kwiecień i maj będą mieć typowe dla tych miesięcy temperatury i opady, z możliwymi ciepłymi okresami oraz nocnymi przymrozkami.

Czerwiec może być najcieplejszym miesiącem, z falami upałów, podczas gdy lipiec przyniesie wartości temperatury i opadów zgodne z normą wieloletnią. Możemy się spodziewać upałów i burz.

Marzec jest spokojny, słoneczny i ciepły. W drugiej połowie tygodnia aura się jednak popsuje i pojawią się słabe burze, a z czasem więcej deszczu oraz wyraźne ochłodzenie. Nie można wykluczyć, że tego typu wiosenna pogoda czeka nas w najbliższych miesiącach.

Ciepły marzec niemal do końca. Potem wyraźna zmiana

W dobie galopujących temperatur i rekordowych wartości notowanych w każdym kolejnym roku wiele osób mogło oczekiwać, że zbliżające się miesiące również w Polsce będą gorące, suche i pozwolą nam całkowicie zapomnieć o zimie.

Tymczasem najnowsze wyliczenia specjalistów wskazują na to, że wiosna może być dokładnie taka, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Tak wynika z najnowszej długoterminowej prognozy pogody na okres od kwietnia do lipca, udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Marzec wciąż w wyliczeniach specjalistów zapowiada się na miesiąc cieplejszy niż zazwyczaj. Praktycznie do końca temperatury w całym kraju będą wyższe od średniej z lat 1991-2020 - miejscami w zachodniej połowie o średnio ponad 2-3 stopnie Celsjusza.

Marzec niemal do samego końca może się okazać cieplejszy niż zwykle. Od kwietnia jednak zarówno temperatury, jak i opady, powinny wrócić do normy IMGW materiał zewnętrzny

Potem jednak sytuacja powinna się zmienić i wrócić do wieloletniej normy. Wygląda na to, że najbliższe miesiące nie złamią pogodowego schematu, z jednym wyjątkiem.

Pogoda długoterminowa na kwiecień i maj 2026. Wiosna, jaką znamy

Tegoroczna wiosna może być dla nas łagodniejsza niż poprzednie. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy długoterminowe IMGW, to w kwietniu w całej Polsce zarówno średnia temperatura, jak i suma opadów, powinny być typowe dla tego okresu.

To oznacza, że w tym miesiącu czeka nas sporo słonecznych, ciepłych dni, przetykanych bardziej pochmurnymi i deszczowymi. W wielu miejscach będzie kilkanaście ciepła, najpewniej głównie na zachodzie i w centrum, pojawią się też zapewne cieplejsze epizody, gdy temperatury przekroczą próg 20 st. C.

Jednocześnie wciąż możliwe będą nocne przymrozki, a wciąż możliwe będą dni, podczas których w ciągu dnia temperatury będą jednocyfrowe.

Zarówno średnie temperatiry, jak i suma opadów w kwietniu nigdzie nie odbiegną od średniej wieloletniej IMGW materiał zewnętrzny

Maj zapowiada się bardzo podobnie do swojego poprzednika. Również wtedy Polska doświadczy typowych dla tego miesiąca temperatur we wszystkich regionach. Doświadczymy więc typowo wiosennej, zmiennej pogody z cieplejszymi i chłodniejszymi dniami, które mogą występować na przemian.

W zdecydowanej większości kraju średnie temperatury mogą przekraczać 15 stopni Celsjusza, zaczną też zapewne regularnie pojawiać się dni z temperaturami przekraczającymi 20 stopni. Noce jednak wciąż mogą być dość chłodne, co wiosną nie jest niczym wyjątkowym.

Pogoda w maju nie powinna zaskoczyć. Będzie taka, jak zazwyczaj w minionych latach - prognozuje IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Deszczu nie powinno zabraknąć - w całej Polsce w maju opady zapowiadają się na typowe dla tego miesiąca. To dobra wiadomość dla rolników i sadowników, ponieważ daje nadzieje na to, że w tym roku uda się uniknąć suszy, przynajmniej na wiosnę.

Potem zrobi się wyraźnie cieplej, zwłaszcza w czerwcu.

Prognoza na czerwiec i lipiec. Lato przyjdzie wcześnie, potem nieco odpuści

W najnowszej prognozie długoterminowej wyraźnie wyróżnia się czerwiec. To właśnie ten miesiąc może się okazać najcieplejszy od początku roku.

Cała Polska może wtedy doświadczyć temperatur przekraczających normę wieloletnią. Powinniśmy się więc przygotować na fale upałów, które mogą nadchodzić częściej niż zwykle.

Dni będą gorące i w wielu miejscach termometry pokażą 30 stopni lub więcej. Nie można też wykluczyć, że lokalnie nastaną tropikalne noce, czyli takie, w trakcie których temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. Na szczęście pewną ulgę przyniosą opady, których nie powinno zabraknąć.

Czerwiec może się okazać cieplejszy niż zwykle. To oznacza, że mogą wtedy często występować fale niebezpiecznych upałów IMGW materiał zewnętrzny

Suma opadów w czerwcu zapowiada się na typową dla tego miesiąca. A to znaczy, że groźna suszy nieco się zmniejszy, dzięki typowej dla tego miesiąca liczbie deszczowych dni. Nie zabraknie też zapewne letnich burz, które nawiedzą różne regiony Polski.

Na tym tle lipiec rysuje się jako swego rodzaju uspokojenie. Jeśli bowiem sprawdzą się obecne prognozy, to będzie to miesiąc z typowymi dla tego okresu nie tylko temperaturami, ale też opadami. W całej Polsce zmieszczą się one w normie.

Lipiec przyniesie pogodę typową dla tego miesiąca w całym kraju. Będzie ciepło, okresami gorąco, ale też deszczowo i burzowo IMGW materiał zewnętrzny

Czekają nas więc zarówno upały, z dniami podczas których zanotujemy wartości przekraczające 30 stopni Celsjusza, jak i deszczowe i burzowe dni, pozwalające odpocząć od gorąca. Wszystko to jest typowe dla pogody w lipcu.

Trzeba podkreślić, że jest to prognoza długoterminowa. Tego typu wyliczenia należy traktować orientacyjnie, ponieważ są obarczone dużym ryzykiem błędu. Najlepiej sprawdzają się prognozy pogody na okres nie dłuższy niż tydzień.

