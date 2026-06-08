Ostatnie dni upłynęły pod znakiem wymagającej i w wielu miejscach burzowej aury. W poniedziałek strefa najgorszej pogody ograniczy się do północnego wschodu, choć deszcz może popadać na wielu innych terenach - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze w ciągu dnia nawiedzą jedynie Suwalszczyznę.

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Pogoda zepsuje się w jednym regionie. Burze tylko tam

Poniedziałek najbardziej pochmurny będzie na północy i tam pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami zagrzmi. Południowa połowa Polski będzie z kolei wyraźnie pogodniejsza.

Możliwe, że jeszcze przed południem pojawią się pierwsze burze. Będą się przemieszczać z zachodu na wschód i przynosić bardziej intensywne opady deszczu, sięgające 10-15, a miejscami do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może również popadać grad.

Burze z najsilniejszymi ulewami w poniedziałek skupią się na północnym wschodzie kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Burze powinny się ograniczyć do Suwalszczyzny, a późnym popołudniem i wieczorem odsuną się poza granice Polski.

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Ze względu na burze obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia, obejmujące północno-wschodnią część województwa podlaskiego. Tam oprócz intensywniejszych opadów podczas burz może wiać porywisty wiatr, osiągający do 60 km/h.

Powyższe ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 11:00 do 17:00.

Taka niezbyt przyjemna pogoda ograniczy się praktycznie tylko do północnego wschodu - w reszcie kraju będzie zdecydowanie spokojniej, a także bardzo ciepło.

Ciepło w całym kraju. Sporo na termometrach

W ciągu dnia poniżej 20 stopni Celsjusza będzie praktycznie tylko miejscami nad morzem: lokalnie w granicach 17-19 stopni.

We wszystkich pozostałych regionach będzie więcej niż kilkanaście stopni i zanotujemy około 23 st. C w centrum do maksymalnie 26 stopni. Dzięki temu, że wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, więc nie powinien obniżyć temperatury odczuwalnej. Mocniej powieje tylko w trakcie burz.

Pogoda przeważnie będzie obojętna, choć w trakcie większego zachmurzenia oraz burz na północnym wschodzie warunki czasowo pogorszą się do niekorzystnych.

Dzięki wyżowi Emil pogoda będzie przeważnie przyjemna lub obojętna, choć tak, gdzie zrobi się pochmurnie, warunki czasowo się pogorszą IMGW materiał zewnętrzny

Wyraźnie lepiej będzie na zachodzie i południu, gdzie dzięki dużej ilości słońca pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm.

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