Pogoda wraca do równowagi. Burze ograniczą się do jednego regionu

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zagrzmi jeszcze przed południem, ale tylko w jednym województwie. Burze mogą się utrzymać przez kilka godzin na północnym wschodzie Polski. Reszta kraju będzie zdecydowanie spokojniejsza, co zawdzięczamy wyżowi Emil. Zrobi się bardzo ciepło, choć nie upalnie.

Deszcze w poniedziałek opanują północną Polskę, a burze północny wschód. Pogoda w reszcie kraju wyraźnie spokojniejsza
Dzięki wyżowi Emil w większości Polski będzie spokojnie i ciepło, jednak na północnym wschodzie trzeba uważać na burze - ostrzega IMGWMichał Grocholski.Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Ostatnie dni upłynęły pod znakiem wymagającej i w wielu miejscach burzowej aury. W poniedziałek strefa najgorszej pogody ograniczy się do północnego wschodu, choć deszcz może popadać na wielu innych terenach - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze w ciągu dnia nawiedzą jedynie Suwalszczyznę.

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Pogoda zepsuje się w jednym regionie. Burze tylko tam

Poniedziałek najbardziej pochmurny będzie na północy i tam pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami zagrzmi. Południowa połowa Polski będzie z kolei wyraźnie pogodniejsza.

Możliwe, że jeszcze przed południem pojawią się pierwsze burze. Będą się przemieszczać z zachodu na wschód i przynosić bardziej intensywne opady deszczu, sięgające 10-15, a miejscami do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może również popadać grad.

Mapa meteorologiczna Polski z rozkładem opadów, zachmurzenia i układem ciśnienia; południowa część kraju pod wpływem wyżu 1020 hPa z przewagą bezchmurnej pogody, natomiast na północnym wschodzie intensywne opady i silne zachmurzenie.
Burze z najsilniejszymi ulewami w poniedziałek skupią się na północnym wschodzie krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Burze powinny się ograniczyć do Suwalszczyzny, a późnym popołudniem i wieczorem odsuną się poza granice Polski.

Ze względu na burze obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia, obejmujące północno-wschodnią część województwa podlaskiego. Tam oprócz intensywniejszych opadów podczas burz może wiać porywisty wiatr, osiągający do 60 km/h.

Powyższe ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 11:00 do 17:00.

Taka niezbyt przyjemna pogoda ograniczy się praktycznie tylko do północnego wschodu - w reszcie kraju będzie zdecydowanie spokojniej, a także bardzo ciepło.

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W ciągu dnia poniżej 20 stopni Celsjusza będzie praktycznie tylko miejscami nad morzem: lokalnie w granicach 17-19 stopni.

We wszystkich pozostałych regionach będzie więcej niż kilkanaście stopni i zanotujemy około 23 st. C w centrum do maksymalnie 26 stopni. Dzięki temu, że wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, więc nie powinien obniżyć temperatury odczuwalnej. Mocniej powieje tylko w trakcie burz.

Pogoda przeważnie będzie obojętna, choć w trakcie większego zachmurzenia oraz burz na północnym wschodzie warunki czasowo pogorszą się do niekorzystnych.

Mapa Polski z obszarem korzystnym biometu atmosferycznego zaznaczonym na zielono w zachodniej części kraju i dominującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w pozostałych, zaznaczonych na różowo, regionach.
Dzięki wyżowi Emil pogoda będzie przeważnie przyjemna lub obojętna, choć tak, gdzie zrobi się pochmurnie, warunki czasowo się pogorsząIMGWmateriał zewnętrzny

Wyraźnie lepiej będzie na zachodzie i południu, gdzie dzięki dużej ilości słońca pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm.

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