Pogoda wkrótce znowu się załamie. Znamy najbardziej zagrożone miejsca

Atak zimy trwa i wkrótce nastąpi jego kolejny epizod. Do Polski wrócą niebezpieczne śnieżyce, które dadzą się we znaki mieszkańcom północnej części kraju. Z tego powodu wydano alert RCB oraz pomarańczowe ostrzeżenia IMGW. We wszystkich regionach trzeba też uważać na niebezpieczne oblodzenie.

Samochody jadące po zimowej, zaśnieżonej drodze, z ograniczoną widocznością z powodu intensywnych opadów śniegu, nałożona na zdjęcie mapa Polski z zaznaczonymi na żółto i pomarańczowo województwami objętymi ostrzeżeniami pogodowymi.
Najsilniejsze śnieżyce pojawią się na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Oprócz tego w całym kraju obowiązują ostrzeżenia w związku z możliwym oblodzeniemWojciech Strozyk/REPORTER/RCB/IMGWXmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Nad Polską utrzymują się intensywne opady śniegu i mrozy, a synoptycy wydali alerty pogodowe dla większości regionów.
  • Silne śnieżyce i zamiecie najbardziej zagrażają północnym i południowym województwom, gdzie lokalnie śnieg może przekroczyć 40 cm.
  • W całym kraju występuje ryzyko oblodzenia, nie ma ich tylko lokalnie na południowych krańcach.
Opady śniegu, deszczu ze śniegiem, do tego mróz i zamiecie śnieżne. Połączenie tych zjawisk sprawia, że robi się niebezpiecznie, na tyle by synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty pogodowe dla całej Polski. W dwóch województwach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

Zawieje i zamiecie w górach. Utrzymają się do soboty

Na przełomie 2025 i 2026 roku doświadczyliśmy prawdziwego ataku zimy, z intensywnymi śnieżycami w wielu regionach. W najbliższym czasie aura się nie uspokoi: specjaliści ostrzegają przed oblodzeniem, śnieżycami i silnym wiatrem.

Obecnie na terenach znajdujących się powyżej 400 metrów nad poziomem morza pokrywa śnieżna w wielu miejscach przekracza 10 cm. W połączeniu z silnym wiatrem, wiejącym w porywach do 60 km/h, powoduje to "silniejsze zawieje i zamiecie śnieżne, które będą występować do jutra [czyli do soboty - red.]" - czytamy w komunikacie IMGW.

    Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed tym zagrożeniem obowiązuje w południowej części województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz w większości pomorskiego i północno-wschodnich rejonach zachodniopomorskiego. Te alerty będą obowiązywać do soboty, do godz. 16:00 i 18:00.

    Największym zagrożeniem w najbliższych godzinach będą jednak śnieżyce, przed którymi ostrzega nie tylko IMGW, lecz również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

    Uwaga na intensywne opady. Nawet 40 cm śniegu

    "Uwaga! Dziś i jutro (02/03.01) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - głosi alert RCB, rozesłany do odbiorców w części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

    W tej części kraju przez najbliższe godziny obowiązuje również alert IMGW drugiego stopnia dotyczący intensywnych opadów śniegu. Według ekspertów opady spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 15 do 30, a miejscami nawet o 40 cm.

    Pomarańczowe ostrzeżenia wydano dla powiatów: bytowskiego, słupskiego, Słupska i lęborskiego na Pomorzu oraz powiatów: koszalińskiego, Koszalina i sławieńskiego na Pomorzu Zachodnim. Powyższe alerty obowiązują do północy w niedzielę.

      Na tym jednak nie koniec ostrzeżeń przed niebezpiecznymi warunkami. W całej Polsce kierowcy i piesi muszą też uważać na oblodzenie.

      Ślisko w całej Polsce. Tylko kilka powiatów bez alertu

      W najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z rzadką sytuacją: praktycznie cały kraj objęły ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Nie wydano ich tylko dla południowych krańców Śląska, Małopolski i Podkarpacia.

      We wszystkich innych miejscach trzeba uważać na zamarzającą powierzchnię dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. W najbliższym czasie będzie mroźnie i temperatura w nocy spadnie do -4, -1 stopni, a lokalnie przy gruncie do około -6 st. C.

      Mapa Polski z oznaczeniem wszystkich województw kolorem żółtym oraz zaznaczonym punktem Warszawy na środku kraju. Granice państwa, miasta oraz główne ośrodki miejskie są widoczne i czytelne.
      Praktycznie cały kraj objęły żółte alerty IMGW związane z oblodzeniemIMGWmateriał zewnętrzny

      Powyższe alerty wejdą w życie wieczorem i utrzymają się do godz. 8:00 w sobotę. Możliwe, że przy mrozach utrzymujących się w weekend również w ciągu dnia, zostaną przedłużone.

