W skrócie Nad Polską utrzymują się intensywne opady śniegu i mrozy, a synoptycy wydali alerty pogodowe dla większości regionów.

Silne śnieżyce i zamiecie najbardziej zagrażają północnym i południowym województwom, gdzie lokalnie śnieg może przekroczyć 40 cm.

W całym kraju występuje ryzyko oblodzenia, nie ma ich tylko lokalnie na południowych krańcach.

Opady śniegu, deszczu ze śniegiem, do tego mróz i zamiecie śnieżne. Połączenie tych zjawisk sprawia, że robi się niebezpiecznie, na tyle by synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty pogodowe dla całej Polski. W dwóch województwach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia.

Zawieje i zamiecie w górach. Utrzymają się do soboty

Na przełomie 2025 i 2026 roku doświadczyliśmy prawdziwego ataku zimy, z intensywnymi śnieżycami w wielu regionach. W najbliższym czasie aura się nie uspokoi: specjaliści ostrzegają przed oblodzeniem, śnieżycami i silnym wiatrem.

Obecnie na terenach znajdujących się powyżej 400 metrów nad poziomem morza pokrywa śnieżna w wielu miejscach przekracza 10 cm. W połączeniu z silnym wiatrem, wiejącym w porywach do 60 km/h, powoduje to "silniejsze zawieje i zamiecie śnieżne, które będą występować do jutra [czyli do soboty - red.]" - czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed tym zagrożeniem obowiązuje w południowej części województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz w większości pomorskiego i północno-wschodnich rejonach zachodniopomorskiego. Te alerty będą obowiązywać do soboty, do godz. 16:00 i 18:00.

Największym zagrożeniem w najbliższych godzinach będą jednak śnieżyce, przed którymi ostrzega nie tylko IMGW, lecz również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Uwaga na intensywne opady. Nawet 40 cm śniegu

"Uwaga! Dziś i jutro (02/03.01) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - głosi alert RCB, rozesłany do odbiorców w części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W tej części kraju przez najbliższe godziny obowiązuje również alert IMGW drugiego stopnia dotyczący intensywnych opadów śniegu. Według ekspertów opady spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 15 do 30, a miejscami nawet o 40 cm.

Pomarańczowe ostrzeżenia wydano dla powiatów: bytowskiego, słupskiego, Słupska i lęborskiego na Pomorzu oraz powiatów: koszalińskiego, Koszalina i sławieńskiego na Pomorzu Zachodnim. Powyższe alerty obowiązują do północy w niedzielę.

Na tym jednak nie koniec ostrzeżeń przed niebezpiecznymi warunkami. W całej Polsce kierowcy i piesi muszą też uważać na oblodzenie.

Ślisko w całej Polsce. Tylko kilka powiatów bez alertu

W najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z rzadką sytuacją: praktycznie cały kraj objęły ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Nie wydano ich tylko dla południowych krańców Śląska, Małopolski i Podkarpacia.

We wszystkich innych miejscach trzeba uważać na zamarzającą powierzchnię dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. W najbliższym czasie będzie mroźnie i temperatura w nocy spadnie do -4, -1 stopni, a lokalnie przy gruncie do około -6 st. C.

Praktycznie cały kraj objęły żółte alerty IMGW związane z oblodzeniem IMGW materiał zewnętrzny

Powyższe alerty wejdą w życie wieczorem i utrzymają się do godz. 8:00 w sobotę. Możliwe, że przy mrozach utrzymujących się w weekend również w ciągu dnia, zostaną przedłużone.

