Cieszmy się spokojem w pogodzie, póki możemy. Najbliższe dni będą bardzo przyjemne, słoneczne i suche. Z czasem jednak aura nieco się zepsuje. W środę i czwartek przyjdą wiosenne burze, a od weekendu zrobi się chłodniej. Z czasem w wielu miejscach będzie poniżej 10 stopni w ciągu dnia.

Burze z silnym wiatrem i deszcz dadzą się nam we znaki w połowie tygodnia. Następnie temperatury spadną
Początek tygodnia będzie ciepły i słoneczny. W środę i czwartek pojawią się burze z deszczem. Dalsze pogorszenie aury nastąpi w weekendAngela Compagnone/Unsplash/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Najbliższe dni zapowiadają się ciepło, słonecznie i sucho, a pogoda zacznie się pogarszać w połowie tygodnia.
  • W środę i czwartek pojawią się burze oraz opady deszczu, po czym pod koniec tygodnia temperatura zacznie spadać.
  • Od weekendu prognozowane są chłodniejsze dni, z temperaturami miejscami poniżej 10 stopni w ciągu dnia.
Wyżowa i słoneczna aura towarzyszy nam praktycznie nieprzerwanie od początku marca i tak samo będzie w najbliższych dniach. Cały czas będzie ciepło, jednak z czasem pojawią się mniej przyjemne zjawiska: opady deszczu, a potem również burze. W przyszłym tygodniu czeka nas jeszcze ochłodzenie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Fala ciepła nie opadnie. Spokojnie będzie do środy

Po słonecznym i pogodnym weekendzie poniedziałek również przynosi bardzo przyjazną, wiosenną aurę. Przymrozki utrzymują się tylko w nocy, zaś w ciągu dnia temperatury szybko rosną. W poniedziałek najcieplej będzie na zachodzie i południu: do 17-18 stopni. W dodatku będzie sucho i słonecznie.

Kolejny dzień będzie bardzo podobny, z pogodną aurą niemal wszędzie, a słaby, przelotny deszcz może co najwyżej popadać w południowo-zachodniej Polsce. Cały czas będzie przy tym ciepło, przeważnie od 13 do 16 st. C.

Wiosenna, łagodna aura utrzyma się do połowy tygodnia, kiedy zaczniemy odczuwać stopniowe pogorszenie pogody.

    Zacznie padać i grzmieć. Dwa dni z burzami, potem przerwa

    Najwięcej ciepłego powietrza napłynie do nas w okolicach środy. Tego dnia praktycznie wszędzie będzie co najmniej 15 stopni, a na południu i zachodzie nawet do 17-18. Pogoda nie będzie już jednak całkowicie przyjazna.

    Mapa anomalii temperatury powietrza w Europie Środkowej ukazująca znaczny wzrost temperatur względem średniej wieloletniej, szczególnie widoczny w Polsce i Niemczech, gdzie dominują odcienie czerwieni i pomarańczu oznaczające wyraźnie wyższe wartości t...
    W środę dodatnia anomalia temperatury będzie bardzo wysoka, w dodatku utrzyma się w praktycznie całej PolsceWXChartsmateriał zewnętrzny

    Na niebie pojawi się więcej chmur, a miejscami na Pomorzu, zachodzie i południu przelotnie popada deszcz. W zachodniej Polsce nie można też wykluczyć burz z porywistym wiatrem.

    Czwartek będzie znacznie bardziej niespokojny. Będzie to pochmurny dzień, z opadami deszczu w wielu miejscach. Wrócą burze, których powinniśmy się spodziewać między innymi lokalnie na południu i południowym wschodzie. Burze znowu przyniosą porywisty wiatr.

    Mapa pogodowa Polski z zaznaczonymi opadami deszczu, silniejsze komórki burzowe widoczne w centralnej i południowo-wschodniej części kraju, szczególnie w okolicach Warszawy, Lublina oraz na południu, z legendą intensywności opadów w dolnej części obrazu.
    Słabe burze mogą się pojawić w środę i czwartek. Pogoda w przyszłym tygodniu może być wymagającaWXChartsmateriał zewnętrzny

    Po dość burzliwym środku tygodnia jego druga część będzie nieco spokojniejsza, jednak wciąż będzie dość pochmurnie, a w wielu miejscach popada deszcz. Od weekendu zacznie się ochładzać.

      Wiosna osłabnie. Nie oznacza to jednak, że zima wróci

      W sobotę temperatury wyraźnie spadną i choć na wschodzie i miejscami na południu wyniosą jeszcze kilkanaście stopni, to w zachodniej i północnej Polsce w ciągu dnia nie przekroczą 10 st. C.

      Mapa Europy z anomaliami temperatury przy powierzchni gruntu, na której centralna część kontynentu, zwłaszcza Niemcy, Polska i Czechy, wyróżnia się znacznym ochłodzeniem (kolor niebieski), podczas gdy wschodnia część Europy, zwłaszcza Rosja i Ukraina, ...
      Od weekendu w Polsce zrobi się wyraźnie chłodniej, choć w ciągu dnia temperatury wciąż będą dodatnieWXChartsmateriał zewnętrzny

      To może być początkiem wyraźnie chłodniejszego tygodnia, kiedy w całym kraju temperatury rzadko przekroczą barierę 10 stopni, a w wielu regionach będą jednocyfrowe.

      Mapa meteorologiczna Europy Środkowo-Wschodniej ukazująca pas silnych opadów deszczu i śniegu na zachodzie Polski, z rejonami intensywnych opadów oznaczonymi kolorami fioletowym i zielonym; centrum oraz wschód kraju pod wpływem suchego, cieplejszego po...
      Weekend oraz przyszły tydzień mogą przynieść trudniejsze warunki. Popada więcej deszczu, zrobi się też chłodniej niż obecnieWXChartsmateriał zewnętrzny

      Przez nasz kraj wciąż będą też przechodzić z zachodu na wschód fronty atmosferyczne, niosące więcej opadów deszczu, a być może również lokalne burze, w trakcie których powieje mocniejszy wiatr. Pogoda może być bardziej wymagająca niż obecnie.

