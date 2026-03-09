W skrócie Najbliższe dni zapowiadają się ciepło, słonecznie i sucho, a pogoda zacznie się pogarszać w połowie tygodnia.

W środę i czwartek pojawią się burze oraz opady deszczu, po czym pod koniec tygodnia temperatura zacznie spadać.

Od weekendu prognozowane są chłodniejsze dni, z temperaturami miejscami poniżej 10 stopni w ciągu dnia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wyżowa i słoneczna aura towarzyszy nam praktycznie nieprzerwanie od początku marca i tak samo będzie w najbliższych dniach. Cały czas będzie ciepło, jednak z czasem pojawią się mniej przyjemne zjawiska: opady deszczu, a potem również burze. W przyszłym tygodniu czeka nas jeszcze ochłodzenie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Fala ciepła nie opadnie. Spokojnie będzie do środy

Po słonecznym i pogodnym weekendzie poniedziałek również przynosi bardzo przyjazną, wiosenną aurę. Przymrozki utrzymują się tylko w nocy, zaś w ciągu dnia temperatury szybko rosną. W poniedziałek najcieplej będzie na zachodzie i południu: do 17-18 stopni. W dodatku będzie sucho i słonecznie.

Kolejny dzień będzie bardzo podobny, z pogodną aurą niemal wszędzie, a słaby, przelotny deszcz może co najwyżej popadać w południowo-zachodniej Polsce. Cały czas będzie przy tym ciepło, przeważnie od 13 do 16 st. C.

Wiosenna, łagodna aura utrzyma się do połowy tygodnia, kiedy zaczniemy odczuwać stopniowe pogorszenie pogody.

Zacznie padać i grzmieć. Dwa dni z burzami, potem przerwa

Najwięcej ciepłego powietrza napłynie do nas w okolicach środy. Tego dnia praktycznie wszędzie będzie co najmniej 15 stopni, a na południu i zachodzie nawet do 17-18. Pogoda nie będzie już jednak całkowicie przyjazna.

W środę dodatnia anomalia temperatury będzie bardzo wysoka, w dodatku utrzyma się w praktycznie całej Polsce WXCharts materiał zewnętrzny

Na niebie pojawi się więcej chmur, a miejscami na Pomorzu, zachodzie i południu przelotnie popada deszcz. W zachodniej Polsce nie można też wykluczyć burz z porywistym wiatrem.

Czwartek będzie znacznie bardziej niespokojny. Będzie to pochmurny dzień, z opadami deszczu w wielu miejscach. Wrócą burze, których powinniśmy się spodziewać między innymi lokalnie na południu i południowym wschodzie. Burze znowu przyniosą porywisty wiatr.

Słabe burze mogą się pojawić w środę i czwartek. Pogoda w przyszłym tygodniu może być wymagająca WXCharts materiał zewnętrzny

Po dość burzliwym środku tygodnia jego druga część będzie nieco spokojniejsza, jednak wciąż będzie dość pochmurnie, a w wielu miejscach popada deszcz. Od weekendu zacznie się ochładzać.

Wiosna osłabnie. Nie oznacza to jednak, że zima wróci

W sobotę temperatury wyraźnie spadną i choć na wschodzie i miejscami na południu wyniosą jeszcze kilkanaście stopni, to w zachodniej i północnej Polsce w ciągu dnia nie przekroczą 10 st. C.

Od weekendu w Polsce zrobi się wyraźnie chłodniej, choć w ciągu dnia temperatury wciąż będą dodatnie WXCharts materiał zewnętrzny

To może być początkiem wyraźnie chłodniejszego tygodnia, kiedy w całym kraju temperatury rzadko przekroczą barierę 10 stopni, a w wielu regionach będą jednocyfrowe.

Weekend oraz przyszły tydzień mogą przynieść trudniejsze warunki. Popada więcej deszczu, zrobi się też chłodniej niż obecnie WXCharts materiał zewnętrzny

Przez nasz kraj wciąż będą też przechodzić z zachodu na wschód fronty atmosferyczne, niosące więcej opadów deszczu, a być może również lokalne burze, w trakcie których powieje mocniejszy wiatr. Pogoda może być bardziej wymagająca niż obecnie.

-----

"Śniadanie Rymanowskiego": Czarnek o koalicji z Braunem. Mocna deklaracja Polsat News Polsat News