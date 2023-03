Chociaż na początku tygodnia przez Polskę przetacza się front chłodny, który przyniesie przelotne opady deszczu i burze, kolejne dni pogoda będzie w pełni wiosenna.

Prognoza pogody. 20 stopni w marcu

Portal fanipogody.pl prognozuje, że od wtorku do Polski zacznie napływać cieplejsza masa powietrza. Jak zaznaczono, pod koniec tygodnia temperatury na południu kraju będą o ponad 10 st. C wyższe od normy.

W środę w całym kraju będzie ciepło, a wiosnę odczują przede wszystkim mieszańcy południowego-zachodu. Na termometrach będzie można zobaczyć nawet do 20 st. C. Wysokie temperatury mają utrzymać się do piątku.

Według portalu dobrapogoda.pl przekroczenie granicy 20 st. C pojawi się około 23-24 marca. Najwyższych temperatur możemy się spodziewać na południu.