Pogoda we władzy Lukasa. Wróciło jedno niekorzystne zjawisko

Jakub Wojciechowski

W niektórych miejscach nie widać dalej niż na sto metrów. Poranek powitał nas gęstymi mgłami, które opanowały północną i południową część kraju. Nie wszędzie to zjawisko zniknie wraz z upływem czasu. Wyż Lukas sprawi, że środa będzie spokojna, choć niezbyt ciepła.

Gęsta mgła w Polsce. Pogoda dzięki wyżowi Lukas nie przyniesie jednak w ciągu dnia żadnych opadów
Gęste mgły rano utrzymują się na północy i południu. W nocy mogą wrócić

Pierwsze godziny dnia okazały się dość wymagające, zwłaszcza na północnych i południowych krańcach Polski. Tam utrzymują się gęste mgły, które miejscami ograniczają widzialność do około 100 metrów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tam, gdzie mgły utrzymają się dłużej, w ciągu dnia będzie chłodniej.

Bardzo mglisty poranek. Są ostrzeżenia

Kontrolę nad pogodą w Polsce przejął rozległy wyż Lukas. Dzięki temu środa będzie spokojna i - nie licząc mgieł - słoneczna w przeważającej części kraju.

Poranne mgły występowały w północnej i wschodniej części Pomorza i Kujaw oraz zachodnich krańcach województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalnie, zwłaszcza w Dolinie Wisły, ograniczają widzialność do około 100 metrów. Choć powinny się rozproszyć w kolejnych godzinach, miejscami mogą się utrzymać również w ciągu dnia.

Na wschodzie Pomorza z tego powodu do godz. 10:00 w czwartek obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Mglistego poranka doświadczyli również mieszkańcy południowej Małopolski i Podkarpacia. Tamtejsze mgły powinny jednak rozproszyć się szybciej niż na północy kraju.

Dzięki wyżowi w środę nie musimy się obawiać żadnych opadów - będzie sucho w całym kraju. Choć będzie słonecznie, temperatury nie będą tak wysokie jak kilka dni temu: w większości Polski możemy się spodziewać od 12 do 15 stopni Celsjusza.

Mapa Polski ukazująca silną anomalię temperatury powietrza na poziomie 2 metrów, z przewagą czerwonych odcieni wskazujących na znacznie wyższe od normy wartości w całym kraju; szczególnie rozgrzane obszary centralnej i południowej Polski
W całej Polsce utrzyma się dodatnia anomalia temperatury, jednak nie będzie więcej niż 15 stopni

Poniżej 10 stopni w ciągu dnia będzie lokalnie na północy i terenach podgórskich, a na Wybrzeżu - tam, gdzie mgły utrzymają się najdłużej - będzie maksymalnie od 4 do 6 st. C.

Mocniej powieje tylko wysoko w górach, gdzie podmuchy osiągną do 60 km/h. W pozostałych miejscach wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Dawid Szczyrbowski
    Pogoda bardzo wyżowa. W nocy znowu mgliście

    Na północy, gdzie będzie najbardziej mgliście, warunki będą niekorzystne. W pozostałych miejscach Polski, dzięki wyżowi Lukas, pogoda przez praktycznie całą środę będzie korzystnie wpływać na nasz organizm.

    mapa Polski z naniesionymi strefami fenologicznymi w różnych odcieniach zieleni i różu, oznaczającymi stopień zaawansowania wegetacji roślin; symbole literowe wskazują aktualną fazę rozwoju roślin
    Wyż Lukas sprawi, że w prawie całej Polsce będą panowały korzystne warunki. Gorzej pod tym względem będzie tam, gdzie gęste mgły utrzymają się najdłużej

    Po zmroku możemy się spodziewać większego zachmurzenia, zwłaszcza na krańcach południowo-wschodnich. Na północy znowu mogą się pojawić gęste mgły ograniczające widzialność do 200, a miejscami do 100 metrów. Lokalnie mogą marznąć i osadzać szadź. Wrócą przymrozki dochodzące do -2, a miejscami na północy i terenach podgórskich do około -4 stopni.

    Jakub Wojciechowski
