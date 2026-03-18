Pogoda we władzy Lukasa. Wróciło jedno niekorzystne zjawisko
W niektórych miejscach nie widać dalej niż na sto metrów. Poranek powitał nas gęstymi mgłami, które opanowały północną i południową część kraju. Nie wszędzie to zjawisko zniknie wraz z upływem czasu. Wyż Lukas sprawi, że środa będzie spokojna, choć niezbyt ciepła.
Pierwsze godziny dnia okazały się dość wymagające, zwłaszcza na północnych i południowych krańcach Polski. Tam utrzymują się gęste mgły, które miejscami ograniczają widzialność do około 100 metrów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tam, gdzie mgły utrzymają się dłużej, w ciągu dnia będzie chłodniej.
Bardzo mglisty poranek. Są ostrzeżenia
Kontrolę nad pogodą w Polsce przejął rozległy wyż Lukas. Dzięki temu środa będzie spokojna i - nie licząc mgieł - słoneczna w przeważającej części kraju.
Poranne mgły występowały w północnej i wschodniej części Pomorza i Kujaw oraz zachodnich krańcach województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalnie, zwłaszcza w Dolinie Wisły, ograniczają widzialność do około 100 metrów. Choć powinny się rozproszyć w kolejnych godzinach, miejscami mogą się utrzymać również w ciągu dnia.
Na wschodzie Pomorza z tego powodu do godz. 10:00 w czwartek obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.
Mglistego poranka doświadczyli również mieszkańcy południowej Małopolski i Podkarpacia. Tamtejsze mgły powinny jednak rozproszyć się szybciej niż na północy kraju.
Dzięki wyżowi w środę nie musimy się obawiać żadnych opadów - będzie sucho w całym kraju. Choć będzie słonecznie, temperatury nie będą tak wysokie jak kilka dni temu: w większości Polski możemy się spodziewać od 12 do 15 stopni Celsjusza.
Poniżej 10 stopni w ciągu dnia będzie lokalnie na północy i terenach podgórskich, a na Wybrzeżu - tam, gdzie mgły utrzymają się najdłużej - będzie maksymalnie od 4 do 6 st. C.
Mocniej powieje tylko wysoko w górach, gdzie podmuchy osiągną do 60 km/h. W pozostałych miejscach wiatr będzie słaby i umiarkowany.
Pogoda bardzo wyżowa. W nocy znowu mgliście
Na północy, gdzie będzie najbardziej mgliście, warunki będą niekorzystne. W pozostałych miejscach Polski, dzięki wyżowi Lukas, pogoda przez praktycznie całą środę będzie korzystnie wpływać na nasz organizm.
Po zmroku możemy się spodziewać większego zachmurzenia, zwłaszcza na krańcach południowo-wschodnich. Na północy znowu mogą się pojawić gęste mgły ograniczające widzialność do 200, a miejscami do 100 metrów. Lokalnie mogą marznąć i osadzać szadź. Wrócą przymrozki dochodzące do -2, a miejscami na północy i terenach podgórskich do około -4 stopni.
-----