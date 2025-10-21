Dzięki wyżowi Tatiana w Polsce wciąż jest spokojnie i przeważnie słonecznie, choć w nocy i rano wciąż mamy do czynienia z mocnymi przymrozkami. We wtorek o godz. 7:00 w Kozienicach było -4,5 st. C - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Choć aura we wtorek będzie nam sprzyjać, z czasem pojawią się zmiany, które przyniesie niż Irawan.

Pogoda we wtorek wtorek wciąż przyjazna, choć z wyjątkami

Pogody we wtorek nie musimy się obawiać. Będzie przeważnie pogodnie, choć miejscami na zachodzie i na południu może się zachmurzyć i tam może popadać słaby deszcz. Wysoko w Tatrach trzeba się liczyć z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. W pozostałych miejscach będzie sucho.

Po chłodnym poranku zrobi się wyraźnie cieplej, choć na północnym wschodzie i w kotlinach górskich nie będzie więcej niż 8-9 stopni. W centrum możemy liczyć na około 12 stopni Celsjusza, a najcieplej zrobi się na zachodzie. Tam miejscami będzie nawet 16-17 stopni.

We wtorek na zachodzie będzie dość ciepło: miejscami można tam liczyć nawet na 16-17 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr przeważnie będzie umiarkowany, jednak na terenach podgórskich w Bieszczadach, Beskidzie Niskim oraz Sądeckim może w porywach osiągać do 75 km/h. Wysoko w górach podmuchy osiągną prędkość do 80 km/h.

Z powodu silnego wiatru do godz. 18:00 obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia, które obejmują południowe powiaty Podkarpacia oraz południowo-wschodnią część Małopolski.

Na razie spokojnie, choć na horyzoncie rysują się zmiany

Dzięki większej ilości słońca w centrum i we wschodniej połowie kraju dominować będą korzystne warunki, które z czasem staną się obojętne. W reszcie Polski przez większość wtorku będą obojętne, choć na zachodzie i północnym zachodzie w pierwszej połowie dnia pogoda będzie negatywnie wpływać na nasz organizm.

Wyżowa pogoda sprawi, że w większości kraju we wtorek będą panowały korzystne warunki IMGW materiał zewnętrzny

Wraz ze zbliżaniem się od zachodu niżu Irawan aura będzie się stopniowo pogarszać. W środę zrobi się pochmurnie, a deszcz pojawi się w wielu miejscach kraju. Sucho może być praktycznie tylko na wschodzie.

