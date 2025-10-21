Pogoda wciąż nam sprzyja, ale nie wszędzie. Dwa województwa z alertami

Początek dnia na mocnym minusie, jednak szybko zrobi się cieplej. Po porannych przymrozkach sięgających prawie -5 stopni we wtorek miejscami będziemy mogli się cieszyć temperaturami na poziomie nawet 17 stopni Celsjusza. Trzeba jednak uważać na silny wiatr, przed którym ostrzegają synoptycy IMGW.

Wtorek będzie słoneczny i spokojny, choć lokalnie na zachodzie i południu może popadać słaby deszcz. Na południowym wschodzie trzeba się liczyć z silnym wiatrem
Dzięki wyżowi Tatiana w Polsce wciąż jest spokojnie i przeważnie słonecznie, choć w nocy i rano wciąż mamy do czynienia z mocnymi przymrozkami. We wtorek o godz. 7:00 w Kozienicach było -4,5 st. C - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Choć aura we wtorek będzie nam sprzyjać, z czasem pojawią się zmiany, które przyniesie niż Irawan.

Pogoda we wtorek wtorek wciąż przyjazna, choć z wyjątkami

Pogody we wtorek nie musimy się obawiać. Będzie przeważnie pogodnie, choć miejscami na zachodzie i na południu może się zachmurzyć i tam może popadać słaby deszcz. Wysoko w Tatrach trzeba się liczyć z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. W pozostałych miejscach będzie sucho.

Po chłodnym poranku zrobi się wyraźnie cieplej, choć na północnym wschodzie i w kotlinach górskich nie będzie więcej niż 8-9 stopni. W centrum możemy liczyć na około 12 stopni Celsjusza, a najcieplej zrobi się na zachodzie. Tam miejscami będzie nawet 16-17 stopni.

Kolorowa mapa Polski z zaznaczonymi wartościami temperatur powierzchniowych na różnych obszarach kraju, ukazująca różnice temperatur od 2 do 18 stopni Celsjusza, rozkładane gradientowo, z widocznymi cieniowaniami cieplnymi w różnych regionach.
We wtorek na zachodzie będzie dość ciepło: miejscami można tam liczyć nawet na 16-17 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Wiatr przeważnie będzie umiarkowany, jednak na terenach podgórskich w Bieszczadach, Beskidzie Niskim oraz Sądeckim może w porywach osiągać do 75 km/h. Wysoko w górach podmuchy osiągną prędkość do 80 km/h.

Z powodu silnego wiatru do godz. 18:00 obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia, które obejmują południowe powiaty Podkarpacia oraz południowo-wschodnią część Małopolski.

    Na razie spokojnie, choć na horyzoncie rysują się zmiany

    Dzięki większej ilości słońca w centrum i we wschodniej połowie kraju dominować będą korzystne warunki, które z czasem staną się obojętne. W reszcie Polski przez większość wtorku będą obojętne, choć na zachodzie i północnym zachodzie w pierwszej połowie dnia pogoda będzie negatywnie wpływać na nasz organizm.

    Kolorowa mapa Polski ilustrująca warunki biometeorologiczne na dzień 21 października 2025 roku z podziałem na różne strefy wskazujące korzystność oraz wpływ pogodowy na organizm ludzki, z legendą objaśniającą oznaczenia.
    Wyżowa pogoda sprawi, że w większości kraju we wtorek będą panowały korzystne warunkiIMGWmateriał zewnętrzny

    Wraz ze zbliżaniem się od zachodu niżu Irawan aura będzie się stopniowo pogarszać. W środę zrobi się pochmurnie, a deszcz pojawi się w wielu miejscach kraju. Sucho może być praktycznie tylko na wschodzie.

