W skrócie W najbliższych dniach w Polsce prognozowane są intensywne opady śniegu i silny wiatr, szczególnie na północy i w rejonach podgórskich.

IMGW wydało liczne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed śniegiem, zamieciami oraz oblodzeniem dla wielu regionów kraju.

Temperatury utrzymywać się będą poniżej zera, a warunki pogodowe mogą powodować utrudnienia na drogach i ograniczenie widzialności.

Synoptyk IMGW Mateusz Barczyk przekazał, że w nadchodzących dniach szczególnie intensywne opady śniegu wystąpią na północy kraju, gdzie obowiązują liczne alerty I stopnia. Sytuacja może być niebezpieczna także w rejonach podgórskich, w których również obowiązują ostrzeżenia.

Jak poinformował, uwagę należy zachować jeszcze w czwartek, gdyż nad Polską obserwuje się duże zachmurzenie. W Nowy Rok we wschodniej części kraju miejscami występują opady śniegu, natomiast w zachodniej - deszczu. Na obszarze przejściowym mamy do czynienia z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu.

Pogoda. Atak zimy w Polsce, trudne warunki

Synoptyk IMGW zaznaczył, że trudne warunki pogodowe są związane z faktem, że z zachodu na wschód nad Polskę wkracza ocieplenie. Dodał, że czwartkowe opady mają na ogół charakter słaby. Nieco intensywniejsze obserwuje się w rejonie Mikołajek, gdzie śnieg może powodować ograniczenie widzialności.

W czwartek termometry wskazują maksymalnie od -2, -3 st. Celsjusza na Podlasiu do 3-4 st. Celsjusza na krańcach północno-zachodnich.

Wiatr będzie umiarkowany i silny, w porywach dochodzący do 65 km/h, a wysoko w górach - przede wszystkim w Sudetach - nawet do 120 km/h.

Zima nie odpuszcza. Prognoza pogody na czwartek

Synoptyk przekazał, że dla północno-wschodniej części kraju wydane zostały ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

Obejmują one województwo warmińsko-mazurskie oraz północne krańce woj. podlaskiego i mazowieckiego, gdzie opady będą miały charakter przejściowy, ale będą długotrwałe. Barczyk ostrzegł, że do godz. 23 może w tym rejonie przybyć od 10 do 15 cm śniegu.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego, a także północnej połowy woj. podlaskiego i północno-wschodniej części woj. mazowieckiego wydane zostały również ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi. Na tych obszarach wiatr będzie dochodził w porywach do 65 km/h, a alert pozostanie w mocy do piątkowego popołudnia.

Zawieje i zamiecie śnieżne mogą występować także na pogórzach karpackim i sudeckim. Obszary te zostały objęte alertami I stopnia, które będą obowiązywały do piątkowego przedpołudnia. Wiatr w porywach może tam osiągać prędkość 65-70 km/h.

IMGW wydał także ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla woj. zachodniopomorskiego oraz pogórza karpackiego, gdzie obowiązują one do piątkowego poranka, a także dla północy woj. pomorskiego, gdzie alert pozostanie w mocy do sobotniego poranka, a lokalnie nawet południa. Na wybrzeżu wiatr może osiągać w porywach prędkość do 85 km/h, a na Pomorzu Zachodnim i Pogórzu Karpackim - 70-75 km/h.

Województwa: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wschód woj. zachodniopomorskiego, północna część woj. łódzkiego, zachód woj. warmińsko-mazurskiego i północny zachód oraz centrum Mazowsza objęte zostały z kolei alertem I stopnia przed oblodzeniem. Jak poinformował Instytut, na tych obszarach prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od czwartkowego wieczoru do piątkowego poranka.

Jaka będzie noc z czwartku na piątek? Synoptycy ostrzegają

Niebezpiecznie może być także w nocy z czwartku na piątek, gdzie w dalszym ciągu prognozowane jest duże zachmurzenie. Jak wskazał synoptyk, miejscami będą występować opady śniegu, na zachodzie i wybrzeżu również deszczu ze śniegiem i przejściowo deszczu.

Podkreślił, że kilka centymetrów śniegu może spaść zwłaszcza w północnej połowie kraju i w Sudetach. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od ok. -3 st. Celsjusza na Podlasiu do 1 st. Celsjusza na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany i silny, dochodzący w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich do 70 km/h, a wysoko w Sudetach nawet do 120 km/h.

Pogoda. Porywisty wiatr i opady śniegu. Prognoza na piątek

Trudne warunki pogodowe czekają nas także w piątek, gdy synoptycy spodziewają się silnego i porywistego wiatru. Lokalnie mogą wystąpić zamiecie śnieżne. Jak wskazał Barczyk, z intensywniejszymi opadami będziemy mieli do czynienia w północnej Polsce, gdzie przewiduje się kilkucentymetrowy przyrost pokrywy śnieżnej.

Termometry wskażą maksymalnie od ok. 0 st. Celsjusza na wschodzie kraju do ok. 3 st. Celsjusza na południu i zachodzie. Synoptyk dodał, że w piątek mogą pojawić się przejaśnienia.

Wskazał, że w kolejnych dniach utrzymywać się będzie umiarkowany, a miejscami dość silny i porywisty wiatr. Opadów śniegu należy spodziewać się na terenie całego kraju. Mogą one zyskać na intensywności zwłaszcza na wybrzeżu, gdzie spowodują nawet kilkunastocentymetrowy przerost pokrywy śnieżnej.

Synoptycy ostrzegają. Tak będzie wyglądać noc z piątku na sobotę

Również w nocy z piątku na sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie. Większe przejaśnienia wystąpić mogą na południu kraju. Mieszkańcy mogą spodziewać się opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. W rejonie Sudetów spadnie do około 5 cm śniegu, na Pomorzu 8 cm, lokalnie 10 cm.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze wyniesie od -4 st. Celsjusza do -1 st. Celsjusza, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat i Sudetów, od -8 st. Celsjusza do -5 st. Celsjusza.

Prognozowany wiatr ma być umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na Wybrzeżu okresami silny, do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 85 km/h. Wiatr miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.

Atak zimy w Polsce. Prognoza pogody na sobotę

Duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami może wystąpić w sobotę. Tego dnia synoptycy spodziewają się opadów śniegu o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami w rejonie Sudetów wyniesie około 5 cm, na Pomorzu 6 cm, lokalnie 8 cm.

Temperatura maksymalna sięgni od -2 st. Celsjusza do 1 st. Celsjusza. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie słupki pokażą około -3 st. Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na Wybrzeżu okresami dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W Sudetach porywy wiatru osiągną do 90 km/h, w Karpatach do 85 km/h. Wiatr miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.

Sylwestrowy armagedon pogodowy. Tak wyglądały poprzednie dni

Pogoda nie rozpieszczała nas również w poprzednich dniach. W sylwestra ostrzeżenia I stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązywały w województwach zachodniopomorskim (Szczecin, Koszalin, Świnoujście), lubuskim (Gorzów Wlkp., Zielona Góra), wielkopolskim (Poznań, Leszno, Piła), dolnośląskim (Wrocław, Legnica, Wałbrzych) oraz opolskim.

Jak wskazało IMGW, w tych regionach spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej wynosił od 10 cm do 15 cm (w czasie do 12h) lub od 15 cm do 20 cm (w czasie do 24h).

Ostrzeżenia III stopnia obowiązywały z kolei na północy kraju, w powiatach olsztyńskim, elbląskim, braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim i kętrzyńskim. Prognozowano, że może tam spaść nawet 50 cm śniegu w ciągu doby.

Źródło: IMGW

