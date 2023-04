Pogoda w Poniedziałek Wielkanocny. Nawet 16 stopni ciepła

We wschodniej połowie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2 st. C, 3 st. C na południowym wschodzie i wschodzie, około 5 st. C w centrum do 6 st. C, 8 st. C na północnym wschodzie i zachodzie; chłodniej tylko na Podhalu, około 0 st. C. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem i na zachodzie umiarkowany oraz porywisty, nad morzem w porywach do 50 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu, na zachodzie i w centrum miejscami też burze. Jedynie na wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Miejscami na zachodzie prognozowana suma opadów około 10 mm. Temperatura maksymalna od 8 st. C, 11 st. C na zachodzie oraz w kotlinach górskich do 14 st. C, 16 st. C na wschodzie i w centrum.

Jaka pogoda we wtorek? Prognoza

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Po południu możliwe słabe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami również w trakcie ewentualnych burz porywisty, południowo-wschodni.