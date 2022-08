W tym roku upały w Polsce dały nam się we znaki. Termometry podczas kolejny fal pokazywały ponad 30 stopni C., miejscami sięgały nawet 37 stopni C.

Gdzie było najwięcej upalnych dni?

We wtorek IMGW opublikował mapę, na której wyliczył, ile upalnych dni odnotowano tego lata w poszczególnych miastach. Dane zbierano do 4 sierpnia.

Z mapy wynika, że upały w tym roku najbardziej odczuli mieszkańcy Dolnego Śląska. W Legnicy zanotowano aż 19 gorących dni.

Na mapie Polski jest też biała plama - jedno miasto w całym kraju, gdzie w tym roku upału jeszcze nie było. Chodzi o położony nad morzem Hel.

Prognoza pogody na cały tydzień

Część miast na pewno w najbliższych dniach poprawi wynik odnotowany na mapie. Według prognoz IMGW od środy do piątku w całym kraju będzie słonecznie. Termometry na zachodzi pokażą w tych dniach do 32 stopni C.

Nad morzem m.in. w Helu będzie nieco chłodniej. Tam możemy liczyć maksymalnie na 24 st. C.

W sobotę na niebie pojawi się więcej chmur, a na wschodzie i południu kraju można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na zachodzie temperatura maksymalna wyniesie do 31 st. C. Podobnie będzie w niedzielę, kiedy termometry w zachodniej części kraju pokażą do 32 st. C.

