W czwartek rano lokalnie prognozowane są słabe i zanikające opady deszczu, ale w miarę upływu dnia w przeważającej części kraju zrobi się słonecznie i upalnie. Strefa opadów i dużego zachmurzenia przesunie się na zachód kraju.

- Wielkopolska bardzo potrzebuje deszczu, zatem niech tam też trochę pada - podkreśliła synoptyk.

Dodała, że opady deszczu w trakcie burz będą nieco słabsze niż te środowe. - Prognozowana wysokość opadów to maksymalnie do 25 milimetrów wody na metr kwadratowy, a i same burze będą miały łagodniejszy przebieg - wyjaśniła.

Temperatura sięgnie 30 st. C

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 22 st. C na Pomorzu i nad morzem, 26 st. C na zachodzie, 30 st. C w centrum do 33 st. C na wschodzie kraju.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W południowo-zachodniej Polsce w godzinach od 14 do 22 przewidywane są burze z gradem. Jak podaje IMGW, opady deszczu mogą tam sięgać 30 mm.

Kujawsko-pomorskie. Ostrzeżenia przed upałem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego od czwartku do soboty. Maksymalna temperatura może wynieść 32 stopnie Celsjusza.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski. Będzie obowiązywać od godz. 12 w czwartek do godz. 18 w sobotę.

Synoptyk IMGW prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 stopni, w nocy od 16 do 19 stopni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.