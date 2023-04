Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie



Temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 18 stopni Celsjusza. Według prognozy twojapogoda.pl najcieplej będzie w Rzeszowie, Opolu, Kielcach, Poznaniu i Bydgoszczy (16-18 stopni C).



Ta najwyższa wartość spodziewana jest na Podkarpaciu. Chłodniej piątek zapowiada się na Przedgórzu Sudeckim i miejscami nad morzem. Tam od siedmiu do 11 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Głównie na wschodzie i południu można się spodziewać porywów wiatru do 55 km/h.

Jaka pogoda w nocy z piątku na sobotę? Do 10 mm deszczu

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie nadal umiarkowane i duże. Miejscami spodziewane są opady deszczu w całym kraju, ale większe prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest na południu, gdzie może spaść do 10 mm deszczu.

- Temperatura minimalna wyniesie od 5 do 8 stopni Celsjusza. Chłodniej jedynie w obszarach podgórskich Karpat. Tam miejscami spadek temperatury do minus 1 stopnia - powiedział Walczak.

Wiatr będzie slaby i umiarkowany, w całym kraju porywisty, z kierunków wschodnich.

Chcesz skomentować artykuł? Zrób to na Facebooku!