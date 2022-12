- W czwartek dużo chmur, większe przejaśnienia i rozpogodzenia w rejonach podgórskich i w górach. Na północy, wschodzie i południu możliwe słabe opady śniegu, deszczu, mżawki. Na południowym wschodzie - od Kielecczyzny przez Podkarpacie po wschodnią Małopolskę - możliwe opady marznące, powodujące gołoledź - powiedziała Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Najchłodniej ma być na Suwalszczyźnie -2 stopnie Celsjusza. W głębi kraju termometry wskażą od -1 do 2 stopni na plusie. Najcieplej czwartek zapowiada się na krańcach zachodnich i nad morzem 3 stopnie Celsjusza.

Wiatr nadal będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W nocy z czwartku na piątek wciąż należy spodziewać się dużego zachmurzenia. Pojawić się mają jednak większe przejaśnienia, nawet rozpogodzenia. Tam, gdzie się rozpogodzi temperatury spadną.

Pogoda. Gdzie spadnie śnieg?

- Miejscami pojawią się słabe opady śniegu, głównie we wschodniej połowie kraju. Na południowym wschodzie, głównie w województwach: świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i w południowej części lubelskiego, możliwe są opady marznące. Nad morzem możliwy deszcz ze śniegiem. Będą się tworzyć mgły osadzające szadź, głównie w rejonach podgórskich" - powiedziała Tomczuk.

Dodała, że tam, gdzie się rozpogodzi, temperatury spadną. Najniższa, nawet -9 stopni Celsjusza, prognozowana jest na Suwalszczyźnie. Jeśli do spodziewanych rozpogodzeń dojdzie na Pomorzu, to termometry wskażą ok. -6 stopni Celsjusza. W miejscach zachmurzonych od -4 stopni na wschodzie do zera na zachodzie. Nad morzem ma być ok. 1 st. na plusie. Najcieplej powinno być na Helu, 2 stopnie na plusie.

Wiatr będzie na ogół słaby, północno-wschodni i wschodni.

Prognoza pogody. W piątek więcej przejaśnień

Nad Europą, w tym nad Polską, dominuje wpływ rozległego wyżu z centrum nad zachodnią Rosją, jedynie Basen Morza Śródziemnego oraz krańce północno-zachodnie Europy znajdują się w zasięgu niżów znad Morza Jońskiego oraz znad północnego Atlantyku. Pozostajemy w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym napływającym z południowego wschodu.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady mżawki, deszczu lub deszczu ze śniegiem; na południowym wschodzie możliwa marznąca mżawka powodująca gołoledź. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -4 st.C na Suwalszczyźnie, około 0 st.C w centrum, do 4 st.C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.