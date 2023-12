Pogoda w Boże Narodzenie oszaleje. Niebezpieczne wichury nad Polską

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Boże Narodzenie 2023 tuż po ochłodzeniu

Od czwartku na Polskę będzie oddziaływać bardzo głęboki i aktywny układ niskiego ciśnienia. Do naszego kraju dotrze strefa silnego wiatru , która w kolejnych dniach rozszerzy się na wszystkie województwa. Synoptycy IMGW radzą "przygotować się na zmianę warunków".

Prognozy wskazują, że w piątek temperatura wyraźnie spadnie, do poziomu zera stopni Celsjusza na Podhalu i około 1 st. C na północnym wschodzie kraju. W większości Polski termometry pokażą kilka stopni Celsjusza a najcieplej będzie na zachodzie: około 5 st. C. Przed weekendem niemal wszędzie możliwe będą opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W piątek biały puch nie utrzyma się jednak zbyt długo.