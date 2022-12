Pogoda w piątek 16 grudnia zaskoczy nas ujemnymi temperaturami. Na południu i wschodzie kraju zachmurzenie będzie całkowite i duże oraz opady śniegu. W pasie od Opola po Lubelszczyznę i Podlasie największe opady śniegu, którego tam spadnie do 10 cm. Na południowym wschodzie wystąpią opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Pogoda. Śnieg i mróz w piątek 16 grudnia. Czeka nas mroźna noc

- Temperatura maksymalna wyniesie od -7 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. -3 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 3 stopnia na Ziemi Przemyskiej - informuje synoptyk IMGW.

Z najnowszej prognozy pogody wynika ponadto, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W Tatrach porywy wiatru wyniosą do 75 km/h, które będą powodowały zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na południu, wschodzie i Wybrzeżu wystąpią opady śniegu. Na południowym wschodzie będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem powodujący gołoledź. Na Pomorzu z kolei pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia.

- Słupki rtęci wskażą od -15 stopni do -19 na Pomorzu i Mazurach, ok. -8 stopni w centrum kraju, do -3 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnego i północno-zachodniego. Na krańcach południowo-wschodnich będzie porywisty - dodaje Grażyna Dąbrowska.

