W skrócie Do końca października pogoda będzie nieprzyjemna, deszczowa i chłodna w praktycznie całym kraju.

Na przełomie miesięcy aura zacznie się wyraźnie poprawiać: nadejdą przejaśnienia i wyższe temperatury.

Na Wszystkich Świętych i Zaduszki synoptycy prognozują miejscami nawet 20 stopni Celsjusza.

Pogoda pogarsza się z każdym dniem i praktycznie do końca października na poprawę nie mamy co liczyć. W piątek w wielu miejscach będzie deszczowo, a w górach spadnie sporo śniegu i powieje silny wiatr - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiele wskazuje na to, że niższe temperatury i deszczowa aura zostanie z nami do połowy przyszłego tygodnia. Potem nastąpią spore zmiany.

Kiepskie zakończenie października, potem zmiana na lepsze

Przez najbliższe dni nie powinniśmy się spodziewać po pogodzie niczego dobrego. Będzie deszczowo w praktycznie całej Polsce, a w górach spadnie więcej śniegu.

Przez weekend i pierwszą część przyszłego tygodnia przez nasz kraj będą się przetaczać kolejne fronty atmosferyczne. Tylko lokalnie będą możliwe rozpogodzenia, powinniśmy się nastawić na to, że aura nie poprawi się niemal do końca października.

Najbliższe dni będą deszczowe w praktycznie całym kraju. Sytuacja poprawi się w drugiej połowie przyszłego tygodnia, czyli na przełomie października i listopada IMGW materiał zewnętrzny

Cały czas będą się też utrzymywać dość niskie temperatury, które w ciągu dnia nie przekroczą 11-12 stopni miejscami na północy i zachodzie.

Wiele wskazuje na to, że od środy sytuacja stopniowo zacznie się poprawiać. Tego dnia deszcze będą słabsze, a na południu zacznie się rozpogadzać. Stopniowo deszczu będzie coraz mniej i choć nie będzie całkiem sucho, na przełomie października i listopada przeważnie zrobi się dość pogodnie. Ponadto mniej więcej wtedy do naszego kraju wróci cieplejsze powietrze.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2025. Znowu zrobi się ciepło

Najnowsza prognoza IMGW wskazuje, że początek kolejnego miesiąca będzie znacznie przyjemniejszy od końcówki poprzedniego.

1 listopada zapowiada się na ciepły dzień, szczególnie w centrum i na południu kraju. Możliwe że tam termometry pokażą od 17 do nawet 19 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Małopolsce, na Śląsku i Opolszczyźnie.

Ostatnie dni października i pierwsze listopada zapowiadają się wyraźnie lepiej. Na Wszystkich Świętych i Zaduszki pogoda powinna być przyjemna IMGW materiał zewnętrzny

Uroczystość Wszystkich Świętych zapowiada się przyjemnie również ze względu na opady. Jeśli w prognozach nic się nie zmieni, to w większości Polski będzie sucho i dość pogodnie.

Dość słabe, przelotne deszcze mogą wystąpić lokalnie na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W pozostałych regionach powinno być sucho, co w połączeniu z wysokimi temperaturami sprawi, że podczas wizyty na cmentarzu aura będzie dla nas łaskawa.

Jeszcze lepiej prezentują się prognozy na drugi dzień listopada.

Prognoza pogody na Zaduszki 2025. Nawet 20 stopni na termometrach

Cieplejszy epizod nie skończy się na 1 listopada. Bardzo możliwe, że dzień później w całej Polsce będziemy się mogli cieszyć prawdziwą złotą polską jesienią.

2 listopada dość ciepło zrobi się nawet na północnym wschodzie: tam będzie do 14-16 stopni, a niewykluczone, że niemal wszędzie w najcieplejszych godzinach dnia słupki termometrów nie zejdą poniżej 15 st. C.

Na Śląsku synoptycy spodziewają się nawet 20 stopni Celsjusza, a niewiele mniej (18-19 st. C) zanotujemy w wielu miejscach w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju.

Po deszczowych dniach w połowie przyszłego tygodnia możemy się spodziewać wyraźnego uspokojenia pogody, które potrwa do początku listopada IMGW materiał zewnętrzny

Drugi dzień listopada będzie jeszcze bardziej pogodny od swego poprzednika. Deszcze nie powinny wrócić, a słabo pokropić może jedynie lokalnie na południowych i zachodnich krańcach Polski oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Warto podkreślić, że jest to jedynie prognoza orientacyjna, która w dalszym ciągu obarczona jest pewnym ryzykiem błędu. Najlepiej sprawdzają się plany pogodowe przygotowywane na okres nie dłuższy niż tydzień. Kolejne prognozy na Wszystkich Świętych i Zaduszki mogą się różnić od prezentowanych obecnie.

