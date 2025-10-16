W skrócie Do końca tygodnia pogoda będzie niekorzystna, z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu.

Nastąpi wyraźne ochłodzenie, a w nocy przymrozki mogą sięgać nawet pięciu stopni poniżej zera.

W kolejnym tygodniu nastąpi wyraźna zmiana - a temperatury mogą wzrosnąć do nawet do 20 stopni.

Przez większość tygodnia pogoda nam nie sprzyja. Rano utrzymują się gęste mgły, a w ciągu dnia w wielu miejscach jest pochmurnie i deszczowo. Pod koniec tygodnia warunki jeszcze się pogorszą, ponieważ zbliża się poważne ochłodzenie. Potem jednak czeka nas kolejny zwrot. Zrobi się znacznie cieplej i niewykluczone, że na termometrach zobaczymy wartości zbliżone do 20 stopni Celsjusza - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Mocne przymrozki pod koniec tygodnia

Zanim będziemy się mogli cieszyć wyższymi temperaturami, czeka nas zdecydowanie mniej przyjemny okres. Najbliższe dni dalej będą pochmurne i deszczowe, z przelotnymi opadami deszczu, a w górach również deszczu ze śniegiem.

W piątek wieczorem oraz w sobotę deszcz ze śniegiem i śnieg może padać nie tylko wysoko w Tatrach, lecz również na niżej położonych terenach. Na pewien czas biało może się zrobić lokalnie na terenach podgórskich Podhala.

Druga połowa weekendu będzie spokojniejsza, choć wciąż na południowym wschodzie oraz na Wybrzeżu może słabo padać deszcz. Wrócą też przymrozki, które szczególnie dotkliwe mogą się okazać w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wówczas na południowym wschodzie może być do -3, -5 stopni Celsjusza.

Choć na początku przyszłego tygodnia wciąż będzie chłodno, sytuacja zmieni się szybko. Wyraźną poprawę poczujemy we wtorek, a potem będzie jeszcze cieplej.

Może być nawet 20 stopni. Deszcze jednak nie znikną

Od poniedziałku pogoda się poprawi. Choć w nocy wciąż możliwe będą przymrozki, a w ciągu dnia przelotnie popada, w wielu miejscach niebo się przejaśni i będziemy mogli cieszyć się wyżową aurą.

Od zachodu napłynie cieplejsze powietrze i we wtorek miejscami na zachodzie będzie około 15 stopni, a lokalnie nawet więcej. Kolejny dzień przyniesie więcej chmur i deszcze, jednak temperatury wciąż będą dość wysokie: w centrum i na południowym wschodzie mogą dochodzić do 17 st. C.

Możliwe, że w przyszłym tygodniu miejscami na południu będzie nawet 20 stopni Celsjusza IMGW materiał zewnętrzny

Druga połowa przyszłego tygodnia będzie ciepła, ale niespokojna. W wielu regionach Polski będzie padać deszcz, a najwięcej można się go spodziewać najpierw na południowym zachodzie, a potem w centrum.

Po weekendzie zacznie mocniej padać w całym kraju. Temperatury będą wtedy jednak wysokie IMGW materiał zewnętrzny

Pocieszeniem będą wysokie temperatury. Jeśli spełnią się obecne prognozy, to możliwe że w piątek na południu kraju będzie nawet 18-20 stopni Celsjusza.

Kolejny weekend powinien być spokojniejszy, ale też chłodniejszy. Przelotne opady deszczu utrzymają się na południu, tam również miejscami będzie można liczyć na około 18 stopni.

