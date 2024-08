Już za kilkanaście godzin do naszego kraju dotrą upały . W sobotę synoptycy prognozują na południowym zachodzie nawet 34 stopnie Celsjusza . Niedziela również będzie upalna w większości Polski . Upały znikną wraz z początkiem przyszłego tygodnia, jednak nie na długo - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW: Początek tygodnia bez upału

Poniedziałek będzie chłodniejszy , z temperaturami od 21-23 stopni na północy i północnym zachodzie do maksymalnie 28 st. C na południowym wschodzie. Na południu, w centrum i na wschodzie wystąpią oprócz tego przelotne deszcze .

Na początku przyszłego tygodnia nie powinno być upalnie. Najwyższe temperatury spodziewane są na południowym wschodzie i nie powinny przekroczyć 28 st. C

Pogoda gorąca od środy

Przerwa w upałach potrwa do połowy przyszłego tygodnia . W środę pogoda się poprawi: znowu zrobi się pogodnie i słonecznie. Możliwe, że na zachodzie i południu Polski termometry pokażą 30 stopni . Niewykluczone, że strefa upału obejmie nawet pół kraju.

Czwartek będzie upalny w praktycznie całej Polsce, a najcieplej będzie w zachodniej połowie kraju: do 31 st. C. Niewiele do upału zabraknie na wschodzie, gdzie można się spodziewać 28-29 stopni.