Niebezpieczne burze wchodzą do Polski. Ostrzega przed nimi już nie tylko Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niedługo przed południem swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Alert RCB z powodu burz. "Znajdź bezpieczne schronienie"

"Uwaga! Dziś (09.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Lokalnie grad. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - komunikat tej treści otrzymały osoby przebywające na terenie województw:

mazowieckiego ;

małopolskiego ;

podkarpackiego ;

opolskiego ;

części śląskiego (15 powiatów: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, pszczyński, Sosnowiec, Tychy, zawierciański, żywiecki).

We wtorek przed południem wydano alert RCB dla kilku wojewódzw w centrum i na południu kraju RCB/X materiał zewnętrzny

Od rana w większości Polski z powodu prognozowanych burz obowiązują już ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia.

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Według synoptyków na południu burze przyniosą najwięcej deszczu (miejscami do 40 litrów wody na metr kwadratowy) oraz najsilniejsze podmuchy wiatru: do 75-80 km/h.

Alert RCB w Polsce. Wskazują, jak należy się zachować

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, żeby wobec zbliżającej się burzy zastosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty , które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zamknąć okna i drzwi ;

pozostać w domu , jeżeli jest to możliwe;

jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie , jeżeli jesteśmy poza domem,

nie zatrzymywać się pod drzewami ;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom , zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

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