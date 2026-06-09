Pogoda stworzy realne zagrożenie życia i zdrowia. Wysłano alert RCB

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Burza spadnie na kilka regionów. Do ostrzeżeń IMGW dołączyły komunikaty wystosowane przez rządową agendę. Alert RCB trafił do odbiorców w łącznie pięciu województwach. Przygotowano też porady, jak się zachować w obliczu zagrożenia.

Burza w Polsce. Pogoda jest na tyle niebezpieczna, że rozesłano alert RCB do kilku województw
Alert RCB z powodu burz objął całość lub część pięciu województw w centrum i na południu Polskimdesigner125/123rf/RCBmateriał zewnętrzny

Niebezpieczne burze wchodzą do Polski. Ostrzega przed nimi już nie tylko Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niedługo przed południem swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Alert RCB z powodu burz. "Znajdź bezpieczne schronienie"

"Uwaga! Dziś (09.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Lokalnie grad. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - komunikat tej treści otrzymały osoby przebywające na terenie województw:

  • mazowieckiego;
  • małopolskiego;
  • podkarpackiego;
  • opolskiego;
  • części śląskiego (15 powiatów: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, pszczyński, Sosnowiec, Tychy, zawierciański, żywiecki).
Komunikat o ostrzeżeniu pogodowym z mapą Polski, na której zaznaczono regiony objęte alertem dotyczącym burz z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i lokalnym gradem, wraz z zaleceniem znalezienia bezpiecznego schronienia w zagrożonych wojewódz...
We wtorek przed południem wydano alert RCB dla kilku wojewódzw w centrum i na południu krajuRCB/Xmateriał zewnętrzny

Od rana w większości Polski z powodu prognozowanych burz obowiązują już ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia.

Według synoptyków na południu burze przyniosą najwięcej deszczu (miejscami do 40 litrów wody na metr kwadratowy) oraz najsilniejsze podmuchy wiatru: do 75-80 km/h.

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Alert RCB w Polsce. Wskazują, jak należy się zachować

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, żeby wobec zbliżającej się burzy zastosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

  • usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;
  • przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;
  • zamknąć okna i drzwi;
  • pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe;
  • jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem,
  • nie zatrzymywać się pod drzewami;
  • zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;
  • przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;
  • uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

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