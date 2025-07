Czwartek okazał się intensywnym dniem, z dużą ilością chmur i deszczem, choć na południowym wschodzie było też bardzo ciepło, a do progu upału zabrakło dosłownie ułamka stopnia. W Przemyślu i Zamościu zanotowano bowiem 29,5 st. C. W piątek będzie nieco chłodniej i wciąż deszczowo i burzowo - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najsilniejsze burze wystąpią w rejonie Karpat - tam mogą przynieść ulewy do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, grad o średnicy około 2 cm oraz silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 80 km/h. W reszcie Polski w ich trakcie suma opadów może sięgać 20 litrów wody, a lokalnie pojawić się również drobny grad, a podmuchy osiągać do około 60 km/h.